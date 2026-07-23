"중국 AI에 우리 워터마크 떡하니"…미국 분노케 한 '키미' 쇼크 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



기술 절도 경고: 스콧 베센트 미국 재무장관이 중국 AI 모델에서 미국 LLM의 워터마크가 발견됐다며 '증류'를 통한 기술 무단 도용 및 제재 가능성을 제기했습니다.



성능 충격: 중국 문샷 AI의 '키미 K3(Kimi K3)' 등 오픈웨이트 모델이 미국 프론티어 AI 모델 수준의 성과를 내면서 실리콘밸리의 기술 우위와 인프라 투자 논리가 흔들리고 있습니다.



새로운 전선: 9월 예정된 미·중 AI 고위급 회담을 앞두고 기술 격차 싸움에서 AI 무단 도용 통제 및 국가안보 규제 중심의 '규칙 싸움'으로 패권 경쟁이 격화되고 있습니다.

01. "워터마크가 발견됐다" 미 재무장관의 정면 공세

02. "성능 격차가 사라졌다" 키미 K3 충격과 실리콘밸리 동요

03. "9월 회담이 분수령" 제재냐 공존이냐 갈림길

Deep Dive Q&A

스콧 베센트 재무장관이 현지 시간 7월 21일 폭스 비즈니스와의 인터뷰에서 직격탄을 날렸습니다. "우리는 중국의 많은 AI 모델에서 미국 대형언어모델(LLM)의 워터마크를 발견했다. 이건 용납할 수 없다." 그는 중국 기업들이 이른바 '증류(distillation)' 기법으로 미국 모델의 출력값을 활용해 자신들의 소형 모델을 훈련시켰다고 주장했습니다.디스틸레이션은 기존 강력한 모델의 결과물을 이용해 더 작고 가벼운 모델을 만드는 AI 훈련 방식인데, 사실상 '기술 절도'라는 게 미국 측 입장입니다. 본래 정당한 모델 경량화 기법이나, 미국 AI 기업의 상업적 이용약관을 위반하여 가짜 계정 등으로 대량의 출력 데이터를 추출(증류 공격)하는 행위가 법적·정치적 문제의 핵심입니다.베센트는 "앞으로 며칠, 혹은 몇 주 안에 이 문제를 면밀히 검토할 것"이라며 "해외 모델이 우리 위대한 기업들로부터 기술을 훔친다면, 우리는 그들을 제재할 능력이 있다"고 경고했습니다. 앤트로픽은 지난달 상원 은행위원회에 보낸 서한에서 중국 알리바바가 자사를 대상으로 "역대 최대 규모의 디스틸레이션 공격"을 감행했다고 주장한 바 있습니다. 앤트로픽은 알리바바 측이 2026년 4월 22일부터 6월 5일 사이에 약 25,000개의 가짜 계정을 동원해 클로드 모델의 응답 데이터를 2,880만 건 이상 대량 수집했다고 명시했습니다. 베센트의 이번 발언은 단순한 경고가 아니라, 9월 AI 회담을 앞두고 협상 카드를 공개적으로 꺼내 든 신호탄으로 해석됩니다.논란의 중심엔 중국 스타트업 문샷 AI가 7월 16일 공개한 키미 K3가 있습니다. 이 모델은 2조 8,000억 개의 파라미터를 처리할 수 있다고 주장하며, 일부 벤치마크 테스트에서 앤트로픽과 오픈AI의 최신 모델에 필적하는 성능을 보였습니다. 문샷 측 발표에 따르면 키미 K3는 전체 종합 순위에서는 클로드 페이블 5·GPT-5.6 Sol에는 못 미치지만, 코딩·에이전트 평가에서는 클로드 오퍼스 4.8과 GPT-5.5를 앞선 것으로 나타났습니다. 키미 K3는 입력 100만 토큰의 초장문 문맥 처리 능력과 하이브리드 선형 어텐션(Kimi Delta Attention, KDA) 및 어텐션 레지듀얼(Attention Residuals, AttnRes) 구조를 탑재해 훈련 효율을 극대화했습니다.특히 프론트엔드 코딩 평가에서 키미가 두 미국 AI 랩을 제치고 1위에 오르자 실리콘밸리는 충격에 빠졌습니다. 더 큰 문제는 키미가 '오픈웨이트(open-weight)' 모델이라는 점입니다. 완전한 오픈소스는 아니지만, 학습된 최종 파라미터를 공개 다운로드할 수 있도록 설계된 모델입니다. 문샷 측은 7월 27일 전체 가중치 공개를 예고했으며, 베센트 장관 발언 시점에는 아직 다운로드가 가능한 상태는 아니었습니다. 반면 오픈AI와 앤트로픽은 폐쇄형 모델을 고수하며 접근을 제한해왔죠.키미 공개 직후 나스닥 지수가 흔들렸습니다. 키미 K3 공개 다음 날인 7월 17일 나스닥은 1.4%, S&P500은 1%, 다우는 407포인트(0.77%) 하락했습니다. 대만 가권지수는 6% 이상, 일본 증시는 4% 하락했습니다. 중국 모델의 약진이 미국 AI 인프라 투자 논리 자체를 흔들 수 있다는 우려가 퍼진 겁니다. 중국 국영 매체는 "중국과 미국 AI 모델 간 성능 격차가 사실상 사라졌다"고 선언했고, 일부 전문가들도 이에 동의하는 분위기입니다. 미국이 3년 이상 앞서 있다던 AI 기술 격차가 이제 '연 단위'가 아닌 '몇 개월 단위'로 좁혀졌다는 분석까지 나옵니다.로이터 보도에 따르면, 미국과 중국은 9월 중 AI 규제를 논의하는 고위급 회담을 개최할 예정입니다. 이는 5월 트럼프-시진핑 정상회담의 주요 성과 중 하나로, 9월 24일 예정된 시진핑 주석의 미국 방문 직전에 열릴 가능성이 큽니다. 미국 측 대표는 베센트 재무장관이 맡을 것으로 알려졌습니다.회담의 핵심 의제는 명확합니다. 미국은 중국 오픈웨이트 모델의 자국 내 사용 제한 여부를, 중국은 앤트로픽의 미공개 모델 미토스 같은 미국 첨단 모델의 해킹 잠재력과 해외 접근 통제를 놓고 신경전을 벌일 전망입니다. 앤트로픽의 클로드 미토스는 주요 OS 및 브라우저의 소프트웨어 보안 취약점을 탐지할 만큼 강력한 사이버 성능을 지닌 프론티어 모델입니다. 다만 미국 정부의 통제는 현재진행형이 아닙니다. 상무부는 지난 6월 12일 국가안보를 이유로 클로드 페이블 5·미토스 5에 대한 수출통제 지침을 내려 전 세계 접근을 일시 중단시켰으나, 6월 30일 해당 통제를 해제했고 앤트로픽은 7월 1일부터 접근을 순차 복원했습니다.미국 상무부는 작년 여러 중국 AI 랩을 '엔티티 리스트(Entity List)'에 올려 사실상 접근을 차단하는 방안을 검토했고, 국가안보국(NSA)과 백악관 사이버 국장실도 중국 AI 랩의 위협에 대한 권고안을 준비한 바 있습니다. 하지만 데이비드 색스 전 백악관 AI 차르와 스리람 크리슈난 같은 개방파 인사들이 행정부를 떠나면서, 보호주의 목소리가 힘을 얻고 있는 상황입니다.반면 중국도 가만히 있지 않습니다. 파이낸셜타임스는 중국 상무부가 외국 기업의 핵심 AI·반도체 데이터 접근을 제한하는 방안을 검토 중이라고 보도했습니다. 전문가들은 "첫 회담에서 큰 문제를 해결하긴 어려울 것"이라면서도 "프론티어 AI 모델의 정의 같은 기본 용어부터 합의를 시도할 것"이라고 전망합니다. 9월 회담은 AI 시대 미·중 기술 질서의 향방을 가늠할 첫 시험대가 될 것입니다.3년 앞섰다던 미국의 AI 우위가 몇 개월로 줄어들었다는 평가가 나오는 지금, 미국은 기술 경쟁에서 규칙 싸움으로 전선을 옮기고 있습니다. 9월 회담이 협력의 물꼬를 틀지, 아니면 새로운 냉전의 서막이 될지 전 세계가 주목하고 있습니다.A. 디스틸레이션(증류)은 고성능 대형언어모델(LLM)에 질문을 던져 얻은 양질의 답변(출력값)을 데이터셋으로 삼아 소형 모델을 학습시키는 기술입니다. 모델 경량화에 널리 쓰이지만, 경쟁사의 거대 모델 개발에 들어간 천문학적 비용과 노하우를 '무임승차' 방식으로 복제할 수 있다는 점 때문에 상업용 서비스 약관 위반 및 무단 도용(IP 절도) 논란의 핵심이 되고 있습니다.A. 키미 K3는 2.8조 파라미터급의 초거대 모델임에도 '오픈웨이트(Open-weight)' 형태로 배포될 예정이어서 가중치를 다운로드해 활용할 수 있도록 기획되었기 때문입니다. 수조 원을 들여 폐쇄형 모델을 구축한 미국 AI 기업들의 독점적 수익 모델과 인프라 투자의 당위성을 흔들 수 있어 시장에 큰 파장을 일으켰습니다.A. 미국은 중국의 디스틸레이션을 통한 IP 절도 차단 및 오픈웨이트 모델 규제를 주장하는 반면, 중국은 미국의 초고성능 프론티어 AI(앤트로픽 '미토스' 등)의 국가안보적 해킹 위험성과 해외 접근 차단을 문제 삼고 있습니다. 기술 개발 속도를 겨루던 경쟁에서 글로벌 AI 표준과 안보 규제를 정립하는 '규칙 제정 경쟁'으로 진화했는지가 핵심 관전 포인트입니다.