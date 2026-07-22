뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] 개가 씹고 놀던 '녹슨 공'…유심히 본 주인 '화들짝' 놀란 이유

작성 2026.07.22 17:42 조회수
PIP 닫기
반려견이 물고 온 녹슨 수류탄을 장난감으로 착각해 온 가족이 목숨을 잃을 뻔한 사건이 태국에서 일어났습니다. 비극으로 이어질 뻔한 상황은 병원 진료를 마치고 귀가한 집주인이 공을 유심히 본 덕에 막을 수 있었는데요. 

놀랍게도 해당 물체는 안전핀이 그대로 꽂혀 있는 수류탄이었습니다. 집주인은 즉시 마을 이장에게 알렸고, 이장은 경찰과 폭발물 처리반에 신고했습니다.

집주인은 언론 인터뷰에서 “만약 개가 안전핀을 뽑거나 세게 떨어뜨렸다면, 우리 가족에게 무슨 일이 일어났을지 상상도 할 수 없다”라며 가슴을 쓸어내렸습니다. 

(구성: 양현이 / 영상편집: 이다인 / 디자인: 이수민 / 출처: Khaosod English / 제작: 디지털뉴스부)

 
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지