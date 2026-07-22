KLPGA·LPGA, 내년 BMW 챔피언십부터 한국 선수 30명 출전 합의

▲ LPGA 투어 2025 BMW 레이디스 챔피언십 우승한 김세영

BMW 레이디스 챔피언십의 출전 선수 숫자를 놓고 줄다리기를 해왔던 한국여자프로골프협회, KLPGA와 미국여자프로골프, LPGA 투어가 내년부터 KLPGA 소속 선수 30명에게 출전권을 주기로 했습니다.KLPGA와 LPGA는 공동 성명을 내고 한국에서 열리는 BMW 레이디스 챔피언십에 올해는 15명, 2027년에는 30명의 KLPGA 투어 선수에게 출전권을 주기로 합의했다고 밝혔습니다.이에 따라 올해 10월 22일부터 나흘간 전남 해남에서 열리는 대회에는 LPGA 선수 68명, KLPGA 선수 15명, 초청 선수 1명으로 출전 선수가 구성돼 컷오프 없이 진행됩니다.올해 대회는 KLPGA 출전 선수가 30명을 넘지 않아 출전한 선수들의 기록은 KLPGA 규정상 공식 기록으로 인정받지 못합니다.2027년 대회는 LPGA 선수 74명과 KLPGA 선수 30명, 초청 선수 4명까지 108명으로 늘어나 컷오프 제도를 실시합니다.내년 대회는 출전 선수들의 기록은 KLPGA 공식 기록으로 인정됩니다.KLPGA와 LPGA는 앞으로도 긴밀한 소통을 통해 BMW 챔피언십의 성공적인 개최와 여자골프의 발전을 위해 함께 노력하기로 뜻을 모았다고 덧붙였습니다.(사진=BMW 레이디스 챔피언십 대회 조직위원회 제공, 연합뉴스)