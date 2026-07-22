[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…코스피 7,000 회복…200만 닉스 '터치'

1. 장윤기 씨 사건을 계기로 보완수사권 폐지에 대한 신중론이 커지고 있는 상황이죠. 그런데 민주당은 보완수사권을 전면 폐지하겠다는 의지를 거듭 강하게 내비쳤습니다. 한병도 민주당 원내대표는 오늘(22일) 최고위원 회의에서 검사가 직접 수사해야만 피해자를 보호할 수 있다는 주장은 검찰의 어두운 과거사를 돌아보면 진실이 아니라면서 검사는 수사하지 않는다는 대원칙에 당내 어떤 이견도 없다고 강조했습니다. 당내에서 제한적인 보완수사권을 허용해야 한다는 신중론이 퍼지고 있는 가운데 지도부가 사실상 완전 폐지 방침을 공식화했다는 해석이 나오고 있습니다.



2. 오늘 정치권 이 판결을 주목하고 있습니다. 정치 브로커 명태균 씨에게 여론조사를 받아보고 비용을 대납한 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장에 대한 1심 판결 선고가 잠시 후 서울중앙지방법원에서 시작됩니다. 지난 지방선거에서 사상 첫 5선에 성공한 오 시장의 시장직 향방이 걸려 있는 선고이기 때문에 오늘 선고 결과에 관심이 쏠리고 있습니다. 선고 결과가 나오는 대로 주영진의 뉴스브리핑에서도 신속하고 자세하게 전해드리겠습니다.



3. 2차 종합 특검팀이 관저 이전 특혜 의혹과 관련해서 김건희 씨를 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있습니다. 김 씨가 종합 특검팀에 출석해서 조사받는 것은 이번이 처음입니다. 그런데 오늘 출석하는 모습은 외부에 공개되지 않았습니다. 특검팀은 지난 2022년 대통령 관저 이전 당시 무자격 업체인 21그램으로 시공사가 변경되는 과정에 김 씨가 관여했다는 의혹을 수사하고 있습니다.



4. 코스피 개장과 동시에 급등했습니다. 지난 15일 이후 4거래일 만에 장중 7,000선을 회복했습니다. 어제와 오늘은 연이틀 매수 사이드카가 발동됐는데요. SK하이닉스는 장중 한때 200만 원 고지를 탈환하기도 했습니다. 오늘 코스피 상승은 간밤 반도체주를 중심으로 미국 증시가 일제히 상승한 영향으로 풀이되고 있습니다.