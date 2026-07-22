이 대통령, 브라질 등 8개국 주한대사 신임장 제정식 참석

▲ 이재명 대통령이 22일 청와대에서 열린 주한대사 신임장 제정식을 마친 뒤 행사장을 나서고 있다,

이재명 대통령이 브라질과 쿠웨이트 등 한국에 새로 부임한 8개국 주한대사로부터 신임장을 전달받았습니다.신임장 제정식은 새로 부임한 대사가 본국이 국가 원수로부터 받은 신임장을 주재국 국가 원수에게 전달하는 행사입니다.오늘(22일), 청와대에서 열린 신임장 제정식에는 페르난도 메이렐리스 피멘테우 주한브라질 대사를 비롯해 페데리코 게레로 아벤다뇨 주한엘살바도르 대사, 요바니 벨라스케스 킨테로 주한콜롬비아 대사, 까이마니 오라분 주한라오스 대사, 아세트 이센알리 주한카자흐스탄 대사, 노엘 임마누엘 카간다 주한탄자니아 대사, 아잠 알-아스포르 주한쿠웨이트 대사, 로라 라디 다두트 주한나이지리아 대사 등이 참석했습니다.이 대통령은 각 대사들에게 "환영한다", "감사하다"고 말하고 함께 사진 촬영을 했습니다.이재명 정부 출범 후 신임장 제정식이 열린 것은 이번이 4번째입니다.(사진=청와대통신사진기자단 제공, 연합뉴스)