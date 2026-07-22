"죽어서도 자길 기억할 것"…故 유채영 남편, 12년째 이어진 애틋한 그리움

가수 故 유채영이 세상을 떠난 지 어느덧 12년이 흐른 가운데, 남편 김주환 씨가 팬카페를 통해 고인을 향한 변함없는 그리움을 전해 팬들의 가슴을 먹먹하게 만들었다.



김 씨는 지난 20일 고인의 팬카페에 '이번엔 비 안 오는 날 골라서 천천히 갈게. 왜냐면'이라는 제목의 장문의 편지를 올렸다.



김 씨는 "아가, 많이 기다렸지? 오랜만에 편지 쓰네"라는 인사로 운을 뗀 뒤 "자기가 떠난 지 12년이 지났지만, 앞으로 얼마의 시간이 지나도, 내가 죽어서도 기억할 수 있다면 자기를 기억할 것"이라고 여전한 순애보를 전했다.



슬픔을 딛고 보낸 근황과 함께 팬들을 향한 당부의 말도 잊지 않았다. 김 씨는 "이제는 예전처럼 슬퍼만 하면서 살지는 않는다"며 "내가 아직도 매일 슬퍼하며 우울하게 살고 있다고 오해하는 분들이 많은 것 같은데, 아가가 그립고 사랑하는 마음은 여전하지만 내 걱정은 많이 안 하셔도 괜찮다"며 자신을 걱정해 준 이들을 안심시켰다.



두 사람의 추억이 담긴 물건에 대한 아련한 사연도 덧붙였다. 김 씨는 "함께했던 차를 죽을 때까지 가지고 싶었는데 17년 만에 폐차했다. 친구에게 빌려줬다 사고가 났다"라고 미안한 마음을 전하며 "대신 우리의 오토바이는 18년째 잘 가지고 있다. 이것만큼은 끝까지 잘 간직하겠다"라고 약속했다.



그러면서 김 씨는 "비 안 오는 날 오토바이를 타고 갈게. 기다려, 내 사랑. 곧 보자"라고 애틋한 재회를 약속했다.



故 유채영은 10년간 친구로 지내던 1세 연하의 김주환 씨와 연인으로 발전해 2008년 결혼했다. 그러나 2013년 위암 말기 판정을 받고 투병 끝에 2014년 7월 24일 향년 41세로 세상을 떠났다.



남편 김 씨는 고인이 세상을 떠난 후 매년 기일과 기념일마다 팬카페에 편지를 올리며 애도해왔다. 지난해 기일에도 "지켜주지 못해 미안하고, 혼자 남아 잘 지내서 더 미안하다"며 먹먹한 심경을 표한 바 있다. 세월의 흐름 속에 슬픔을 딛고 담담하지만 깊은 사랑을 써 내려가는 그의 진심에 누리꾼들의 추모와 응원이 이어지고 있다.



[사진 = 사진공동취재단]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)