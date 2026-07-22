남양주서 집 나선 70대 여성 실종…왕숙천 일대 7일째 수색 중

경기 남양주시에서 새벽에 집을 나선 70대 여성이 실종돼 경찰과 소방 당국이 인근 왕숙천에서 일주일째 수색하고 있습니다.



오늘(22일) 경찰과 소방 당국에 따르면 72세 여성 A 씨가 지난 15일 오전 2시 30분 남양주시 다산동 자택을 나선 뒤 귀가하지 않았습니다.



가족은 같은 날 오전 9시 A 씨가 집에 돌아오지 않자 실종 신고를 했습니다.



경찰이 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 A 씨의 동선을 확인한 결과 집 근처 왕숙천 토평교 인근에서 행적이 끊긴 것으로 파악됐습니다.



당국은 당시 비로 왕숙천의 물살이 거셌던 점 등을 토대로 A 씨가 급류에 휩쓸렸을 가능성 등을 염두에 두고 수색하고 있습니다.



실종 신고 이후 7일째 토평교∼수석교와 강동대교∼암사대교 구간에서 보트와 드론, 구조견 등을 동원해 수색하고 있으나 현재까지 A 씨를 찾지 못했습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)