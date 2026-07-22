[날씨] 먹구름 가득 우중충한 하늘…중부지방 낮까지 비

오늘(22일)도 전국 곳곳에 비가 내립니다.



현재 제 옆으로는 서울 하늘 모습 보이고 있는데요.



해가 떠야 할 시간이지만 먹구름이 가득해 우중충합니다.



레이더 영상을 한번 살펴보시면 현재는 수도권과 강원, 충남 지역을 중심으로 비가 내리고 있습니다.



오늘 전국 곳곳에 비가 내릴 텐데요.



예상되는 강수량 살펴보시면 수도권과 강원 중남부 내륙과 산지, 충남과 충북, 그리고 경북 북부 지역에 20mm에서 최고 60mm, 그 밖의 지역은 5mm에서 최고 40mm의 비가 예상됩니다.



중부지방은 낮까지 비가 강하게 내릴 수 있어서요, 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



비가 소강 상태를 보이고 있는 남부를 중심으로 무더위가 기승입니다.



오늘 포항의 낮 체감온도 36도까지 오르겠고요.



서울의 체감온도도 32도로 후텁지근하겠습니다.



주 후반에는 주로 중부지방을 중심으로 장맛비가 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)