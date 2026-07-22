신중론 속…민주당, '보완수사권 완전 폐지' 원칙 재확인

<앵커>



검찰의 보완수사권 폐지를 우려하는 사회적 목소리가 커지는 가운데 민주당 지도부가 오늘(22일) "검사는 수사하지 않는다는 대원칙에 어떤 이견도 없다"고 밝혔습니다.



하정연 기자의 보도입니다.



<기자>



어제 검찰 보완수사권 폐지에 대한 전문가 의견을 듣는 정책의원총회를 가진 뒤 오늘 아침 열린 민주당 지도부 회의.



민주당 지도부는 회의가 시작되자마자 작심한 듯 검찰 개혁 필요성을 언급했습니다.



[한병도/민주당 대표 직무대행 겸 원내대표 : 검찰 개혁은 어느 날 갑자기 등장한 구호가 아닙니다. 검사가 직접 수사해야만 피해자를 보호할 수 있다는 주장은 지난 검찰의 어두운 과거사를 돌아보면 진실이 아님을 알 수 있습니다.]



그러면서 검사는 수사하지 않는다는 대원칙에 당내 어떤 이견도 없다며 사실상 보완수사권 전면 폐지 의지를 밝혔습니다.



[한병도/민주당 대표 직무대행 겸 원내대표 : 논의는 충분히 무르익었습니다. 훗날 국민께서 할 수 있을 때 왜 하지 않았냐고 물으신다면 그때는 뭐라 답할 수 있겠습니까.]



당내에서 제한적 보완수사권은 허용해야 한다는 '신중론'이 커지고 있는 가운데 지도부가 사실상 '완전 폐지' 방침을 공식화한 걸로 해석됩니다.



이제 당의 총의를 하나로 모을 시점이 됐다고도 밝혔는데 민주당 지도부는 8·17 전당대회 이전 법안 처리를 목표로 법 개정 절차에 속도를 낼 걸로 보입니다.



[강준현/민주당 수석대변인 : 조속한 결론을 내려야겠다는 것이 기조입니다. 최대한 전당대회를 넘기지 않는 선에서 해야겠다는 기조는 있습니다.]



이런 가운데 서영교 국회 법제사법위원장 등 민주당 소속 의원들은 오늘 최영중 전 청주시의원의 아동 성매매 혐의 수사와 관련해 청주지방검찰청을 항의 방문했습니다.



검찰이 통신영장을 반려한 경위 등을 문제 삼고 있는 건데, 보완수사권 폐지에 대한 신중론이 분출되는 상황에서 당내 강경파들이 이 사안을 고리로 분위기 반전에 나서는 모양새입니다.



법사위는 오늘 오후 이와 관련한 긴급 현안질의도 이어갑니다.



(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 원형희)