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올해 여름 성수기 하루 평균 614만 명 이동…25∼31일 집중

민경호 기자
작성 2026.07.22 11:24 조회수
올해 여름 성수기 하루 평균 614만 명 이동…25∼31일 집중
▲ 양재IC 인근 경부고속도로 상행선 (자료사진)

올해 7월 말∼8월 초 여름 휴가철 성수기에 하루 평균 600만 명이 넘는 이동 수요가 발생할 것으로 전망됐습니다.

정부는 이 기간 대중교통 공급을 10% 넘게 늘리고 고속도로·국토 통행 편의를 높이는 한편 기상 이변 대응 태세를 높이는 등 교통안전 강화에 나섭니다.

국토교통부는 오는 25일부터 8월 10일까지 17일간을 특별교통대책기간으로 정하고 관계기관 합동 '하계 휴가철 특별교통대책'을 시행한다고 오늘 밝혔습니다.

한국교통연구원·한국도로공사 분석에 따르면 이번 대책 기간 하루 평균 614만명, 총 1억 433만 명이 이동할 전망입니다.

이는 지난해 여름 특별교통대책기간 (하루 평균 605만 명)보다 1.5% 늘어난 규모입니다.

교통연구원이 국민 1만 123명을 대상으로 조사한 결과 51.5%는 올해 여름휴가 의향이 있으며, 이 중 86.3%는 국내, 13.7%는 해외여행을 계획하고 있는 것으로 나타났습니다.

휴가 계획은 이달 25일∼31일(16.1%)이 가장 많았고, 8월 1일∼7일(12.9%)이 뒤를 이었습니다.

국내 여행지로는 동해안권(26.4%)과 남해안권(19.1%), 수도권(12.3%), 서해안권(10.3%), 제주권(7.7%) 순으로 선호했습니다.

이동할 때는 대부분 승용차(83.8%)를 이용할 것으로 예상됐습니다.

고속도로 일평균 통행량은 전년(540만 대) 대비 0.6% 늘어난 543만 대로 예측됐습니다.

국토부는 이번 특별교통대책 기간 원활한 차량 소통, 휴가객 편의·서비스 증대, 교통 안전 강화, 대중교통 수송력 확대, 기상 악화 대응 강화 등 5개 분야를 중점적으로 추진합니다.

일반국도 9개 구간(65㎞)을 신규 개통했으며, 고속도로 59개 구간(371.62㎞)에 갓길차로를 운영합니다.

또 고속·일반국도 234개 구간(1천872㎞)을 교통 혼잡 예상 구간으로 선정해 집중적으로 관리합니다.

이용객 증가에 대비해 버스·철도 등의 운행 횟수와 좌석을 평소와 비교해 각각 11.1%(3만 7천452회), 8.3%(207만 6천 석) 늘립니다.

한국철도공사(코레일) 앱에서는 직접 숙박 예약도 할 수 있도록 서비스를 개선했습니다.

공항 이용 편의를 위해 인천공항 제2터미널 셔틀버스 증편, 스마트패스 전용 출국장을 확대(3→5곳)하며 임시주차장(9천116면)도 추가 확보합니다.

휴가철 집중호우 등 기상이변 대비를 위해서는 지하차도 진입 차단시설·대피 유도시설을 운영하고, 지하차도 통제 정보를 내비게이션으로 안내합니다.

지능형 CCTV로 비탈면 낙석 등 위험 상황을 실시간 점검합니다.

(사진=연합뉴스)
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