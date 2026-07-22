뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

일 수도권 신축아파트 평균가 1억 엔 넘겨…'억션' 용어 부활

곽상은 기자
작성 2026.07.22 11:42 조회수
도쿄의 고층 아파트
▲ 도쿄의 고층 아파트

일본 수도권 신축 아파트 평균 가격이 처음으로 1억 엔, 우리 돈 약 9억 원을 넘어서며 일본 거품 경제기 고가의 아파트를 칭하던 '억션'(억 엔대 아파트<맨션>라는 뜻) 용어가 부활하고 있습니다.

오늘(22일) 아사히신문 등에 따르면 일본 부동산경제연구소는 상반기 일본 수도권 신축 분양 아파트 평균가가 1억 135만 엔으로 처음 1억 엔을 넘었다고 발표했습니다.

6년 연속 상승세이자 1973년 통계 시작 이후 상반기 기준 1억 엔을 넘은 건 이번이 처음입니다.

일본 수도권은 수도인 도쿄도와 주변부 가나가와·지바·사이타마현으로 구성된 1도 3현을 의미합니다.

도쿄도 신축 아파트 평균가는 1억 4천249만 엔으로 역시 역대 최고치를 기록했습니다.

1도 3현의 신축 아파트 가격 상승률은 한 해 전 대비 13.1%로 조사됐습니다.

이 중 도쿄도 상승률은 9.1%를 기록했고 지바현은 56.8% 급등했습니다.

일본 수도권 신축 아파트 가격 상승은 지난 5년간 약 30% 뛴 건설비 상승과 인공지능(AI) 데이터센터 건립 증가에 따른 건설 기술자 부족 등의 영향을 받은 것으로 분석됐습니다.

일본 수도권에서 2000년 9만 5천635호였던 신축 아파트 공급 호수가 지난해 2만 1천962호로 공급이 급감한 것도 아파트값 상승에 영향을 미쳤습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지