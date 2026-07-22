일 수도권 신축아파트 평균가 1억 엔 넘겨…'억션' 용어 부활

▲ 도쿄의 고층 아파트

일본 수도권 신축 아파트 평균 가격이 처음으로 1억 엔, 우리 돈 약 9억 원을 넘어서며 일본 거품 경제기 고가의 아파트를 칭하던 '억션'(억 엔대 아파트<맨션>라는 뜻) 용어가 부활하고 있습니다.오늘(22일) 아사히신문 등에 따르면 일본 부동산경제연구소는 상반기 일본 수도권 신축 분양 아파트 평균가가 1억 135만 엔으로 처음 1억 엔을 넘었다고 발표했습니다.6년 연속 상승세이자 1973년 통계 시작 이후 상반기 기준 1억 엔을 넘은 건 이번이 처음입니다.일본 수도권은 수도인 도쿄도와 주변부 가나가와·지바·사이타마현으로 구성된 1도 3현을 의미합니다.도쿄도 신축 아파트 평균가는 1억 4천249만 엔으로 역시 역대 최고치를 기록했습니다.1도 3현의 신축 아파트 가격 상승률은 한 해 전 대비 13.1%로 조사됐습니다.이 중 도쿄도 상승률은 9.1%를 기록했고 지바현은 56.8% 급등했습니다.일본 수도권 신축 아파트 가격 상승은 지난 5년간 약 30% 뛴 건설비 상승과 인공지능(AI) 데이터센터 건립 증가에 따른 건설 기술자 부족 등의 영향을 받은 것으로 분석됐습니다.일본 수도권에서 2000년 9만 5천635호였던 신축 아파트 공급 호수가 지난해 2만 1천962호로 공급이 급감한 것도 아파트값 상승에 영향을 미쳤습니다.(사진=연합뉴스)