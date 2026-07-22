김건희, 종합특검 피의자로 첫 출석…'관저 이전 의혹' 집중 추궁

▲ 22일 김건희 씨를 태운 호송차가 경기도 과천 2차 종합특검에 들어서고 있다.

대통령실 관저 이전 관련 외압 행사, 금품 수수 등 의혹을 받는 윤석열 전 대통령 배우자 김건희 씨가 권창영 2차 종합특검에 소환됐습니다.특검팀은 오늘(22일) 오전 10시부터 김건희 씨를 특정범죄가중처벌법상 알선수재, 직권남용 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.김건희 씨가 종합특검팀에 출석해 조사받는 건 이번이 처음입니다.구속된 김건희 씨는 이날 법무부 호송차를 타고 지하를 통해 조사실로 들어갔고, 출석 모습은 외부에 공개되지 않았습니다.김건희 씨는 2022년 김오진 전 국토교통부 1차관(당시 대통령실 관리비서관)을 통해 인테리어 업체 21그램이 대통령 관저 이전 공사를 수주하도록 부당하게 개입한 혐의를 받습니다.직권남용은 기본적으로 공무원에게 적용되는 범죄인데, 공범의 경우에는 민간인도 처벌할 수 있습니다.공사 수주 등 특혜 제공의 대가로 21그램 측으로부터 디올 의류 등 금품을 받은 혐의도 김 씨에게 함께 적용됐습니다.관저 이전 의혹은 종합건설업 면허가 없는 21그램이 2022년 5월 윤석열 전 대통령 취임 후 대통령실과 관저 이전 및 증축 공사를 수의로 계약해 특혜를 받았다는 내용입니다.21그램은 김건희 씨가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원하고 사무실 설계·시공을 맡았던 업체입니다.김건희 씨는 김태영 21그램 대표의 배우자와 친분이 두터운 것으로 알려져 있습니다.김건희 씨는 원래 19일 특검팀에 출석해 조사받을 예정이었는데, 일정이 두 차례 연기된 끝에 이날 조사를 받게 됐습니다.특검팀은 이날 A4 용지 150쪽 분량의 질문지를 준비한 것으로 알려졌습니다.특검팀은 관저 이전 공사 업체 선정 과정과 이후 수수한 금품 간의 연관성, 김건희 씨의 지시·관여 여부 등을 집중적으로 추궁할 계획입니다.김건희 씨 측에서는 최지우, 채명성, 유정화 변호사가 입회했습니다.채 변호사는 이날 조사에 입회하면서 "제기된 혐의는 특검의 일방적인 주장일 뿐 사실과는 다르다"라며 "(김건희 씨는) 관저 공사 수주 등에 전혀 관여한 바 없다"고 주장했습니다.또 "(김건희 씨는) 현재 혈압도 너무 낮고 건강이 좋지 않아 조사받을 수 있는 상태가 아니지만, 특검 입장에 맞춰서 출석한 것"이라며 "있는 그대로 말씀드리고 소명하겠다"고 덧붙였습니다.특검팀은 21그램이 과도하게 산정한 공사비를 지급하기 위해 28억 원 상당의 행정안전부 예산이 불법 전용됐다는 의혹도 수사하고 있습니다.이와 관련해 특검팀은 김대기 대통령 비서실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관 등을 구속 상태로 재판에 넘겼습니다.관저 이전 관련 감사원 감사가 축소·은폐됐다는 의혹도 특검팀 수사선상에 올라 있는데, 그제(20일) 유병호 감사위원이 이와 관련해 직권남용 혐의로 구속됐습니다.특검팀은 김 씨가 예산 불법 전용, 봐주기 감사 등 의혹과 관련돼 있는지도 따져볼 방침입니다.(사진=연합뉴스)