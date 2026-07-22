'고질라'의 한국계 청각장애 배우 호틀, 교통사고로 18세에 사망

▲ 영화 '고질라 vs. 콩'에 출연한 케일리 호틀

영화 '고질라' 시리즈에 출연했던 한국계 청각장애인 배우 케일리 호틀이 18세의 나이로 사망했습니다.미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 21일(현지 시간) 호틀이 메릴랜드주 프레데릭에서 교통사고로 숨졌다고 보도했습니다.탑승한 차량이 과속으로 차로를 벗어나는 바람에 일어난 사고로 추정된다고 프레더릭 카운티 보안관실은 설명했습니다.호틀은 9살이었던 2021년 영화 '고질라 vs. 콩'에서 콩과 수화로 소통하는 청각장애인 소녀 지아 역으로 할리우드에 데뷔했습니다.이후 2024년 속편 '고질라 x 콩: 뉴 엠파이어'에도 출연했습니다.TV 시리즈 '매그넘 PI'를 통해 시청자를 만났으며, 영화 '왓 더즌트 킬 어스'에도 출연 예정이었습니다.호틀은 조지아주에서 청각장애인 부모님 아래서 태어났으며, 어머니는 한국에서 태어나 미국으로 입양된 한국계 미국인으로 알려졌습니다.영화계 데뷔 전부터 청각장애 인식 제고를 위한 공익광고에 출연해왔으며, 청각장애 배우들의 할리우드 영화 출연을 늘리는 데 기여해 왔다고 평가를 받았습니다.호틀은 생전 인터뷰에서 "우리는 듣지 못할 뿐이지 많은 일을 할 수 있다"며 "사람들이 청각장애를 자연스럽게 받아들이도록 업계에 더 많은 청각장애인 배우와 스태프가 필요하다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)