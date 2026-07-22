인천 쿠팡 물류센터 잔불 정리 나흘째…"오늘 완전 진화 목표"

▲ 잔불 정리 중인 인천 쿠팡 물류센터

대형 화재가 발생했다가 초기 진화된 인천 쿠팡 물류센터에서 잔불 정리 작업이 사흘째 이어지고 있습니다.인천소방본부는 오늘(22일) 오전 화재 현장인 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터에서 진화 작업을 벌이고 있다고 밝혔습니다.소방 당국은 지난 18일 발생한 화재를 61시간 만인 20일 밤 8시에 초기 진화했으나 여전히 완전 진화 선언에는 신중한 모습입니다.소방 당국은 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 경보령인 대응 1단계를 유지한 채 고가차량으로 물류센터 건물을 향해 물을 쏘고 있으며, 램프구간에서도 방수 작업을 진행 중입니다.소방대원들은 다만 물류센터 내에 잔열과 짙은 연기가 남아 있다는 점을 고려해 화재 지점인 물류센터 6∼7층으로는 아직 진입하지 않았습니다.소방 당국은 이날 중 완전 진화를 목표로 계속해 진화 작업을 벌이는 동시에 현장 진입 여부를 신중하게 검토할 계획입니다.현재 물류센터에서는 하얀 연기만 조금씩 새어 나올 뿐 재발화 조짐은 보이지 않고 있는 것으로 파악됐습니다.소방 당국자는 "넓은 물류센터의 구조가 복잡한 데다, 내부가 구체적으로 어떤 상황인지를 알 수 없다 보니 최대한 신중하게 진입 여부를 결정할 것"이라고 말했습니다.이번 화재는 지난 18일 아침 6시 54분 지상 8층, 연면적 29만 9천㎡ 규모의 쿠팡 32물류센터 6층에서 시작했으며, 연기 흡입 또는 탈진으로 병원 치료를 받은 소방대원 2명 이외 다른 인명 피해는 없었습니다.(사진=연합뉴스)