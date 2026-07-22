산업장관, 대미 투자 협의차 미국 방문…쿠팡 사태도 논의할 듯

▲ 김정관 산업통상부 장관

김정관 산업통상부 장관이 대미투자와 통상 현안을 논의하기 위해 오늘(22일) 미국으로 출국합니다.대미투자 프로젝트 구체화와 함께 한미 간 이견을 보이는 쿠팡 사태, 미 무역법 301조 관세 등에 대해서도 논의할 전망입니다.산업부는 김 장관이 오늘부터 25일까지 미국 워싱턴DC를 방문해 미 행정부, 의회 주요 인사들과 면담을 진행한다고 밝혔습니다.김 장관은 하워드 러트닉 미 상무부 장관을 만나 대미 투자를 비롯한 양국 간 주요 현안을 협의하고, 크리스 라이트 에너지부 장관 등과 양국의 자원·에너지 협력 강화 방안을 논의할 예정입니다.또, 미 의회 등을 대상으로 한미 통상·투자 현안에 대한 상호 이해를 높일 아웃리치(대외 접촉) 활동을 이어갑니다.한미 양국이 대미 투자 1호 프로젝트를 놓고 논의를 이어온 가운데 김 장관은 이번 방문을 통해 협력을 가속할 방침입니다.한국과 미국은 지난해 3천500억 달러 대미 투자를 조건으로 미국의 상호관세를 25%에서 15%로 낮추는 데 합의한 바 있습니다.정부는 아직 구체적인 사업 후보를 밝히지 않았으나 김용범 청와대 정책실장은 오는 8∼9월쯤 프로젝트가 가시화할 것으로 전망했습니다.한미 조선 협력 프로젝트인 '마스가'(MASGA)도 속도를 냅니다.김 장관은 내일 미국 측 주요 인사, 한미 조선기업 관계자들과 함께 '한미 조선협력센터 개소식'에 참석합니다.센터 개소는 지난 5월 산업부와 미 상무부가 체결한 '한미 조선 파트너십 이니셔티브'에 관한 양해각서(MOU)의 후속 조치로, 양측은 센터를 통해 한미 조선 기업 간 협력 활동을 지원하고 성과를 발굴할 계획입니다.김 장관은 쿠팡 사태와 무역법 301조 관세 부과 문제에 관해서도 대응에 나설 것으로 보입니다.미국 측에서 쿠팡 고객정보 유출에 대한 한국의 조사·대응이 차별적 조치라는 주장이 나오면서 쿠팡 사태는 최근 한미 간 갈등 요인으로 지목되고 있습니다.미국이 글로벌 관세 대신 도입하려는 '무역법 301조 관세'와 관련해서는 한미가 앞서 무역 합의로 도출한 '15% 상한'이 지켜질지가 관건입니다.김 장관은 "이번 방미를 통해 투자 프로젝트의 추진 방향을 한층 구체화하고 한미 간 관세 합의 내용을 차질 없이 이행함으로써 양국 통상관계가 안정적으로 유지되도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)