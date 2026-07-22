'고질라' 한국계 배우 케일리 호틀…교통사고로 18세 짧은 생 마감

영화 '고질라' 시리즈에 출연했던 한국계 미국인 배우 케일리 호틀이 교통사고로 세상을 떠났다. 향년 18세.



21일(현지시간) 미국 연예매체 피플에 따르면 호틀의 아버지 조슈아 호틀은 딸이 이날 새벽 미국 메릴랜드주에서 발생한 교통사고로 숨졌다고 밝혔다.



조슈아는 미국 수어로 진행된 소셜미디어 라이브 방송을 통해 "케일리가 메릴랜드주에서 발생한 교통사고로 인해 세상을 떠났다. 난 내 딸을 만나기 위해 텍사스에서 비행기를 타고 메릴랜드주로 이동할 계획"이라고 전했다.



미국 조지아주 애틀랜타 출신인 호틀은 여러 세대에 걸쳐 청각장애인이 있는 가정에서 태어났다. 호틀의 어머니는 한국계 미국인으로 알려졌다. 부모와 호틀 모두 청각장애인으로 수어에 능통했다.



호틀은 2021년 개봉한 영화 '고질라 VS. 콩'에서 지아 역을 맡으며 대중에게 얼굴을 알렸다. 지아는 수어로 킹콩과 교감하는 청각장애인 소녀를 연기했다. 2024년 개봉한 속편 '고질라 X 콩: 뉴 엠파이어'에서도 지아 역으로 다시 출연했다.



'기묘한 이야기' 시리즈로 스타덤에 올랐으며 호틀과 함께 '고질라 VS. 콩'에 함께 출연했던 밀리 바비 브라운은 자신의 SNS 스토리에 호틀이 킹콩 장난감을 들고 있는 흑백사진을 올리며 "이 소식을 듣고 너무나 큰 충격을 받았다. 케일리, 정말 많이 그리울 것"이라고 애도했다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)