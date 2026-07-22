은행 중기대출 연체율 1%, 11년 만에 최고…전체도 9년 7개월 만

지난 5월 국내 은행의 원화 대출 연체율이 9년 7개월 만에 최고치를 기록했습니다.



특히 중소기업 대출 연체율이 1%대에 올라서며 11년 만에 가장 높았습니다.



금융감독원에 따르면 지난 5월 말 기준 국내 은행의 원화 대출 연체율 (1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.67%로 전월(0.61%)보다 0.06%포인트(p) 상승했습니다.



이는 2016년 10월(0.81%) 이후 가장 높은 수준입니다.



내수 부진이 길어지면서 대기업과 중소기업, 자영업자 등 기업 대출 전반에서 연체가 늘며 전체 연체율이 상승한 것으로 분석됩니다.



5월 말 기업 대출 연체율은 0.84%로 전월 대비 0.10%p 올랐습니다.



대기업 대출 연체율은 0.27%로 전월보다 0.05%p, 전년 동월 대비 0.12%p 상승했습니다.



이는 2021년 9월 말(0.28%) 이후 4년 8개월 만에 가장 높은 수치입니다.



특히 중소기업 대출 연체율의 상승세가 두드러졌습니다.



중소기업 대출 연체율은 1.00%를 기록하며 2015년 5월(1.11%) 이후 최고치에 달했습니다.



중소기업 중 중소법인 대출 연체율은 1.11%로, 전월보다 0.13%p 올라 2017년 5월(1.17%) 이후 9년 만에 가장 높았습니다.



개인사업자 대출 연체율은 전월 대비 0.06%p 오른 0.84%로 집계됐습니다.



가계 대출 연체율은 0.45%로 전월 대비 0.03%p 상승했지만, 기업 대출에 비해 상승 폭은 제한적이었습니다.



주택담보대출 연체율은 0.31%로 0.01%p 상승했고, 신용대출 등을 포함한 가계 신용대출 연체율은 0.9%로 전월보다 0.07%p 상승했습니다.



5월 신규 연체 발생액은 3조 3천억 원으로 전월(2조 9천억 원)보다 4천억 원 증가한 반면, 연체 채권 정리 규모는 1조 5천억 원으로 전월(1조 6천억 원) 대비 천억 원 줄었습니다.



이에 따라 신규 연체율은 0.13%로 전월 대비 0.01%p 상승했습니다.



금감원은 "최근 기준금리 인상 영향으로 시장금리가 상승할 가능성이 있는 만큼 경각심을 갖고 모니터링하고 있다"고 밝혔습니다.



이어 "생산적 금융 활성화에 따라 기업 대출이 증가해, 향후 연체율 상승세가 확대될 가능성도 대비할 예정"이라고 덧붙였습니다.



한국은행에 따르면 5월 말 예금은행의 기업 대출 잔액은 1천408조 3천억 원으로 전월보다 10조 6천억 원 증가했습니다.