트럼프 타격 위협한 이란 곡괭이산은 비밀 핵시설 추정지

▲ 이란 '곡괭이산' 위성사진

트럼프 미 대통령이 21일(현지 시간) 조만간 '매우 강력하게' 타격하겠다고 위협한 이란 곡괭이산은 서방과 이스라엘이 새로운 지하 핵시설로 의심하는 곳입니다.이 산은 이란 중부의 나탄즈 핵시설 단지에서 서남쪽으로 약 2㎞ 거리입니다.현지에선 산의 모양을 따 '쿠헤 콜랑'(곡괭이산)으로 부르고 이 지역을 두루 포함해 '쿠헤 콜랑 가즈 라'라고도 합니다.위성사진을 보면 능선 아래로 이어지는 동서 양쪽에 입구로 보이는 터널이 2개씩 뚫렸습니다.미국 싱크탱크 과학국제안보연구소(ISIS)에 따르면 산의 해발고도가 1천608m이고 서쪽 입구와 고도 차는 약 100m, 두 입구의 고도차는 50m 정도입니다.이런 지형적 자료를 바탕으로 미국과 이스라엘, 국제원자력기구(IAEA) 등은 이란이 화강암으로 된 이 산의 지하 80∼100m 아래 핵시설을 꽤 방대한 규모로 건설한 게 아니냐고 추정합니다.미국이 지난해 6월 벙커버스터 폭탄으로 파괴했다는 나탄즈, 포르도의 지하 핵시설보다 더 깊어 이 폭탄으로도 무력화할 수 없을 수도 있습니다.이 지하 시설이 현재 건설 중인지, 아니면 이미 가동 중인지는 정확히 파악되지 않았습니다.이 시설의 용도도 불분명합니다.2020년 7월 나탄즈 핵시설 단지 내 지상에 있던 원심분리기 조립 공장이 원인 불명의 화재로 크게 손상되면서 곡괭이산에서 공사가 본격화됐다는 게 일반적인 설명입니다.이 화재가 이스라엘의 공작이라고 본 이란 당국이 더 안전한 곳을 찾았다는 것입니다.이란은 원심분리기 조립을 위한 평화적 시설이라고 주장하지만 미국과 이스라엘은 고농축 우라늄 농축 활동을 목표로 한다고 의심합니다.라파엘 그로시 총장이 지난해 "우리가 '무엇을 위한 시설인가?'라고 물으면 그들은 '당신들이 신경 쓸 바 아니다'라고 답한다"라고 한 적 있습니다.