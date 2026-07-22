[자막뉴스] "재용·태원 이번엔 미국으로 와"…젠슨 황 '삼소 회동' 한 달 만에 또

최근 잇따라 한국을 방문해 대기업 총수들과 만났던 젠슨 황 엔비디아 CEO가 이번엔 미국에서 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 이해진 네이버 의장을 함께 만나는 것으로 파악됐습니다.



이번 회동은 메모리와 AI 사업 협력을 강화하는 차원으로, 업계에서는 이번 주 미국 실리콘밸리 인근에서 삼성, SK, 네이버, 엔비디아 리더가 라운드테이블 형식으로 만나는 자리가 추진되고 있는 것으로 전해졌습니다.



회동 날짜는 24일이 유력한 것으로 알려졌습니다.



이 회장과 최 회장, 이 의장과 황 CEO가 함께 참석하는 방안이 유력하고 거기에 더해 샘 올트먼 오픈AI CEO와 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO 등 AI 기업 총수들의 참석 가능성도 거론됩니다.



재계에서는 이번 회동이 성사될 경우 글로벌 AI 시장의 메모리와 GPU, 생성형 AI 서비스 등 분야별 최고 기업 리더들이 사실상 처음으로 한자리에 모이는 거란 평가가 나옵니다.



특히 젠슨 황 CEO는 지난달 한국을 방문해 삼성·SK·현대차·LG·네이버 등 국내 주요 기업인들을 두루 만나 이른바 '삼소 회동'을 가진 지 불과 한 달여 만에 다시 회동해 한국 기업과의 파트너십을 강조하는 셈입니다.



오픈AI와 앤트로픽은 각각 챗GPT와 클로드로 생성형 AI 시장을 주도하고 있는 가장 영향력 높은 기업으로 꼽힙니다.



메모리에서는 삼성과 SK, 그래픽처리장치와 같은 AI 칩에서는 엔비디아, 생성형 AI 서비스에서는 네이버·오픈AI·앤트로픽이라는 핵심 기업들이 총출동해 AI 시장에서 동맹을 강화하려는 차원으로 분석됩니다.



일각에서는 이번 회동에서 최근 이어진 반도체와 AI 피크아웃에 대한 우려를 불식시킬 미래 청사진이 나올 수 있을 것으로도 보고 있습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 이의선, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)