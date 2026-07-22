여론조사 대납 의혹…오세훈 시장 오늘 1심 선고 나온다

<앵커>



정치 브로커 명태균 씨에게 여론조사를 받아보고 비용을 대납한 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장에 대한 1심 선고가 오늘(22일) 오후에 있습니다. 지난 지방선거에서 5선에 성공한 오 시장의 시장직 수행의 향방이 걸려 있어서, 선고 결과에 더욱 관심이 쏠리고 있습니다.



정혜진 기자입니다.



<기자>



서울중앙지법 형사합의22부는 오늘 오후 2시, 명태균 여론조사 대납 의혹과 관련해 오세훈 서울시장에 대해 1심 선고를 할 예정입니다.



오 시장은 지난 2021년 4·7 재보궐선거 전 정치 브로커 명태균 씨에게 모두 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받아보고 오랜 후원자인 사업가 김 모 씨에게 여론조사 비용 3천300만 원을 대신 내게 한 혐의로 지난해 12월 불구속 기소됐습니다.



김건희특검팀은 지난달 결심공판에서 오 시장에게 징역 1년 6개월에 추징금 3천300만 원을 구형했습니다.



이번 사건의 쟁점은 오 시장과 명 씨 사이에 여론조사 실시와 제공에 관한 '의사 합치'가 있었는지 여부입니다.



오 시장 사건과 구조가 유사한 윤석열 전 대통령 부부와 명 씨 사이의 여론조사 의혹과 관련해서는 앞서 김건희 씨는 1심과 2심에서 무죄를 받았습니다.



그런데 최근 윤 전 대통령은 '묵시적 의사 합치 있었다'며 1심 재판부가 유죄를 선고했습니다.



오늘 오 시장의 1심 선고 이후, '명태균 여론조사 의혹'과 관련해 모레 김건희 씨의 대법원 선고가 예정돼 있습니다.



김 씨의 '명태균 의혹' 대법원 선고 결과가 향후 오 시장의 항소심과 대법원 선고에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다.



또, 이러한 재판 결과는 지난 지방선거에서 사상 첫 지자체장 5선에 성공한 오 시장의 정치 미래에도 영향을 미칠 전망입니다.



오늘 1심 재판부는 오 시장의 선고공판을 녹화 중계 방식으로 공개할 예정입니다.



(영상편집 : 위원양)