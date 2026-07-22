"썩은 내 정화해야" 유시민 저격에…김민석 "선 넘었다"

유시민 작가와 민주당 당대표 후보인 김민석 전 총리가 이재명 대통령의 국정 운영과 당내 노선을 둘러싸고 날 선 공방을 주고받았습니다.



유시민 작가는 어제 한 유튜브 채널에 출연해 최근 민주당 내 '뉴이재명' 세력의 수장은 이재명 대통령 본인일 가능성이 높다고 주장했습니다.



유 작가는 "이 대통령이 검찰의 수사·기소 완전 분리에 반대하는 입장을 갖고 있다고 생각한다"며, "검찰개혁 지연과 형사소송법 개정안을 둘러싼 혼선의 중심에 대통령이 있다"고 비판했습니다.



이어 "제한을 두지 않으면 모든 어물전은 썩은 내를 풍기게 돼 있다"면서 "절대 권력은 100% 부패한다. 썩은 내가 나기 전에 빨리 정화해야 한다"고 이른바 '뉴이재명' 세력에 대한 비판의 필요성을 강조했습니다.



유 작가의 발언에 김민석 전 총리가 즉각 반발하고 나섰습니다.



김 전 총리는 자신의 소셜미디어를 통해 "동지의 언어와 애정의 시각에는 '필패'나 '썩은 내' 같은 단어가 없다"며 유 작가 발언을 정면으로 겨냥했습니다.



"대통령의 진심을 왜곡하며 평론의 선을 넘어선 정치는 절제와 품격조차 놓았다"고도 했습니다.



그러면서 "민주당은 반이재명 세력과 분열주의를 모두 이겨내고, 대통령과 국정과제를 끝까지 지켜낼 것"이라고 강조했습니다.



보완수사권 폐지 등 검찰개혁 방향을 둘러싸고 범여권 논객과 당권 주자가 설전을 벌이면서, 전당대회를 앞둔 민주당 내 노선 갈등은 더 가열되는 양상입니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)