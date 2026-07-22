삼성, 오늘 런던 언팩…폴드8·첫 스마트글래스 공개

▲ 삼성전자 신제품 공개 행사 '갤럭시 언팩 2026'

삼성전자가 현지 시간 22일 밤 영국 런던에서 차세대 폴더블 스마트폰 '갤럭시 Z 폴드 8' 시리즈와 '갤럭시 Z 플립 8'을 비롯한 신제품을 공개합니다.올해는 처음으로 폴더블 라인업을 3종으로 확대합니다.아울러 새로운 화면비와 '플렉스 티타늄' 기술을 적용한 폴드 8 시리즈를 선보이고 첫 스마트글래스까지 공개하며 AI·확장현실(XR) 기기 생태계 확장에 나설 전망입니다.삼성전자는 22일 오후 2시(한국 시간 오후 10시) 신제품 공개 행사 '갤럭시 언팩 2026'을 개최합니다.공개가 예상되는 제품은 갤럭시 Z 폴드 8, 갤럭시 Z 폴드 8 울트라, 갤럭시 Z 플립 8, 갤럭시 워치 9, 갤럭시 워치 울트라 2, 스마트글래스 '인텔리전트 아이웨어' 등입니다.특히 올해는 처음으로 '갤럭시 Z 폴드 8 울트라'가 추가되면서 폴더블 스마트폰 라인업이 기존 2종에서 3종으로 확대됩니다.폴드 8은 새로운 화면 크기와 비율을 적용한 것이 특징입니다.접었을 때는 5.5인치, 10:16 비율의 커버 디스플레이를, 펼쳤을 때는 7.6인치, 4:3 비율의 메인 디스플레이를 탑재해 콘텐츠 감상과 생산성을 모두 고려한 화면 구성을 갖출 것으로 예상됩니다.업계에서는 역대 폴드 시리즈 가운데 가장 가벼운 무게와 넉넉한 배터리 용량을 갖출 것으로 보고 있습니다.기존 화면 비율을 계승한 폴드 8 울트라는 8인치 메인 디스플레이를 탑재해 멀티태스킹 성능을 강화할 것으로 예상됩니다.무게와 두께 역시 역대 폴드 시리즈 가운데 가장 얇고 가벼운 수준이 될 것으로 전망됩니다.2억 화소 메인 카메라와 폴드 시리즈 최초로 5천만 화소 초광각 카메라를 탑재하는 점도 차별화 요소로 꼽힙니다.신제품에는 최신 운영체제(OS)인 원 UI 9가 처음 적용됩니다.또 티타늄 합금 소재를 활용해 고질적인 화면 주름을 줄이고 제품 두께를 얇게 해 내구성과 전력 효율을 높인 '플렉스 티타늄' 디스플레이 기술이 처음 적용될 것으로 알려졌습니다.삼성전자는 첫 스마트글래스인 '인텔리전트 아이웨어'도 이날 선보일 계획입니다.이 제품은 삼성전자가 구글과 협력해 안드로이드 XR 플랫폼 기반으로 개발한 것으로, 지난 5월 구글 개발자 행사에서 처음 공개됐습니다.젠틀몬스터·워비 파커 등과 협업해 일상에서 착용하기 자연스러운 디자인을 구현하는 데 주력한 것으로 알려졌습니다.메타가 글로벌 스마트글래스 시장의 약 80%를 점유하고 있는 가운데 삼성전자와 구글의 협력이 시장 경쟁 구도에 변화를 가져올 수 있을지 관심이 쏠립니다.함께 공개될 갤럭시 워치 9와 갤럭시 워치 울트라 2는 건강 관리와 운동 분석 기능을 강화하고, 갤럭시 AI를 활용한 개인 맞춤형 건강 코칭 기능도 확대해 선보일 것으로 예상됩니다.(사진=삼성전자 제공, 연합뉴스)