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'호프', 7일 연속 박스오피스 1위…누적 관객 240만 돌파

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작성 2026.07.22 10:37 조회수
호프 스틸
영화 '호프'(감독 나홍진)가 7일 연속 박스오피스 정상을 지켰다.

22일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '호프'는 지난 21일 전국 12만 8,902명이 관람해 박스오피스 1위를 수성했다. 누적 관객수는 240만 1,626명.

개봉 3일 만에 100만, 5일 만에 200만 관객을 돌파한 '호프'는 2주 차에 들어서면서 상승세가 꺾인 분위기다. 개봉 초반부도 극과 극으로 나눠진 영화에 대한 평가가 어느 정도 영향을 끼친 것으로 보인다. 이번 주말 관객 수가 향후 흥행 추이를 가늠하는 중요 지표가 될 것으로 예상된다.

'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 범석(황정민)이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기로, 황정민, 조인성, 정호연 등이 출연했다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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