음주운전 차량 돌진에 경찰관 4명 부상…운전자 체포

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경기 김포에서 음주운전을 하다가 순찰차 2대를 들이받아 경찰관 4명을 다치게 한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.김포경찰서는 특수공무집행방해치상과 도로교통법상 음주운전 혐의로 A(40) 씨를 붙잡아 조사 중이라고 오늘(22일) 밝혔습니다.A 씨는 전날 오후 10시 13분 김포시 양촌읍 도로에서 술을 마신 채로 스포츠유틸리티차(SUV)를 몰다가 순찰차를 치어 B 경사 등 경찰관 4명을 다치게 한 혐의를 받고 있습니다.그는 음주운전 의심 신고를 받고 현장에 출동한 경찰의 정차 요구를 무시한 채 운전하다가 순찰차 2대를 차례로 들이받은 것으로 조사됐습니다.당시 사고로 B 경사가 손목 골절상을 입었고 다른 경찰관 3명도 타박상 등으로 병원에서 치료받았습니다.또 순찰차 2대 가운데 1대는 운행이 불가할 정도로 심하게 파손된 것으로 확인됐습니다.경찰은 A 씨를 현행범으로 체포해 음주 수치를 측정했으며, 혈중알코올농도는 0.08% 이상의 면허 취소 수치가 나왔습니다.경찰 관계자는 "A 씨는 순찰차를 발견한 뒤 도주하다가 사고를 냈다"며 "구속영장 신청 여부를 검토하고 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)