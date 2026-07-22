'유명 심판' 테일러 은퇴…"비판의 시선, 끝이 없었다"

▲ 벤투 감독 퇴장시키던 테일러 심판

잉글랜드 출신의 유명 심판 앤서니 테일러가 20년간의 심판 생활을 마무리하고 은퇴를 선언했습니다.테일러는 은퇴 성명을 발표했습니다.지난 7일 열린 2026 북중미 월드컵 스페인과 포르투갈의 16강전이 831경기를 관장한 그의 마지막 경기로 남았습니다.테일러는 성명에서 "엘리트 수준에서 심판을 보는 건 엄청난 특권이었다. 하지만 압박은 거세고 감시는 비판의 시선은 끝이 없었다"면서 "이제 물러날 때가 됐다"고 말했습니다.교도관 출신으로 2006년 프로 심판으로 입문한 그는 2010년부터는 프리미어리그로 승격해 432경기에서 판정했습니다.국제축구연맹(FIFA) 국제심판 명단에도 이름을 올리고 지난 14년간 활약하며 A매치 163경기를 주관했습니다.2022년 카타르 월드컵과 북중미 월드컵, 유로 2020, 유로 2024에도 참가했습니다.유로 2020 덴마크와 핀란드의 조별리그 경기에서 크리스티안 에릭센이 심장마비로 쓰러졌을 때 신속히 경기를 중단시켜 제때 응급처치가 이뤄지도록 한 판단은 그의 커리어에서 가장 빛납니다.험악한 일도 겪었습니다.2022-2023시즌 유로파리그 결승전 주심을 본 뒤에는 경기에서 패배한 AS로마의 조제 무리뉴 감독으로부터 폭언과 함께 "수치스럽다"는 말을 여러 번 들었습니다.테일러를 주차장에서 막아 세우고 따져 묻기도 했던 무리뉴 감독은 결국 4경기 출전 정지 징계를 받았습니다.테일러는 한국 축구와도 인연이 있습니다.카타르 월드컵에서 한국과 가나의 조별리그 2차전 주심을 봤는데, 한국이 3대 2로 지던 경기 종료 직전 코너킥을 주지 않고 종료 휘슬을 불어 항의하던 파울루 벤투 감독에게 레드카드를 꺼내 논란이 됐습니다.EPL에서는 손흥민이 뛰는 경기를 맡기도 했습니다.2019년 12월 손흥민의 소속팀이던 토트넘과 첼시와의 경기에서는 손흥민의 퇴장을 명했습니다.VAR 판독 끝에 레드카드가 나왔고, 토트넘의 항소는 기각됐습니다.(사진=연합뉴스)