여주 소양천서 잡힌 악어는 국제 멸종위기종 '샴악어'

▲ 여주 소양천서 포획된 악어
최근 경기 여주시 창동 소양천에서 포획된 악어는 국제멸종위기종인 샴악어로 확인됐습니다.
어제(21일) 여주시에 따르면 시는 이 악어의 종 분석을 국립생물자원관에 의뢰해 이러한 결과를 전달받았습니다.
국립생물자원관은 여주시가 보낸 악어의 영상과 사진을 통해 종 분석한 것으로 전해졌습니다.
샴악어는 번식 가능한 개체가 거의 남지 않아 사이테스(CITES·국제적 멸종위기에 처한 야생 동·식물의 교역에 관한 국제협약)에 국제멸종위기종 1급으로 등재돼 있습니다.
앞서 소방당국은 지난 18일 오전 11시 27분 "애완용 악어 같은 게 있다"는 행인 신고를 받고 출동해 30여 분 만에 몸길이 50㎝ 크기의 악어 한 마리를 포획했습니다.
여주시 환경 관련 부서는 소방 당국으로부터 이 악어를 인계받아 시가 민간에 위탁해 운영 중인 동물보호센터에서 임시 보호 중입니다.
여주시는 주인을 찾기 위한 유기동물 발생 공고문을 보호센터 홈페이지에 게시하고 공고 기간인 열흘 동안 주인을 찾는다는 방침이었지만 이 악어가 샴악어로 확인됨에 따라 악어의 처분을 두고 고심하는 것으로 알려졌습니다.
샴악어와 같은 국제멸종위기종을 거래하거나 소유한 자는 현행 법률에 따라 처벌받을 수 있습니다.
(사진=경기소방재난본부 제공, 연합뉴스)
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