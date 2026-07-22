여주 소양천서 잡힌 악어는 국제 멸종위기종 '샴악어'

▲ 여주 소양천서 포획된 악어

최근 경기 여주시 창동 소양천에서 포획된 악어는 국제멸종위기종인 샴악어로 확인됐습니다.어제(21일) 여주시에 따르면 시는 이 악어의 종 분석을 국립생물자원관에 의뢰해 이러한 결과를 전달받았습니다.국립생물자원관은 여주시가 보낸 악어의 영상과 사진을 통해 종 분석한 것으로 전해졌습니다.샴악어는 번식 가능한 개체가 거의 남지 않아 사이테스(CITES·국제적 멸종위기에 처한 야생 동·식물의 교역에 관한 국제협약)에 국제멸종위기종 1급으로 등재돼 있습니다.앞서 소방당국은 지난 18일 오전 11시 27분 "애완용 악어 같은 게 있다"는 행인 신고를 받고 출동해 30여 분 만에 몸길이 50㎝ 크기의 악어 한 마리를 포획했습니다.여주시 환경 관련 부서는 소방 당국으로부터 이 악어를 인계받아 시가 민간에 위탁해 운영 중인 동물보호센터에서 임시 보호 중입니다.여주시는 주인을 찾기 위한 유기동물 발생 공고문을 보호센터 홈페이지에 게시하고 공고 기간인 열흘 동안 주인을 찾는다는 방침이었지만 이 악어가 샴악어로 확인됨에 따라 악어의 처분을 두고 고심하는 것으로 알려졌습니다.샴악어와 같은 국제멸종위기종을 거래하거나 소유한 자는 현행 법률에 따라 처벌받을 수 있습니다.(사진=경기소방재난본부 제공, 연합뉴스)