'아내 방치 살해' 전 부사관, 2심서 혐의 부인…"상태 몰랐다"

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전신 오염과 피부 괴사에 이른 아내를 방치해 사망하게 한 혐의로 1심에서 중형을 선고받은 전 육군 부사관 A 씨가 2심에서도 혐의를 부인했습니다.서울고법 형사5부(김용석 부장판사)는 21일 A 씨의 살인 혐의 사건 항소심 첫 공판에서 A 씨 측이 무죄를 주장하는 항소이유서를 냈다고 밝혔습니다.A 씨 측은 "피해자가 '스스로 일어날 테니 기다려 달라'고 했고 항상 이불을 덮고 있어서 상태를 제대로 인식하지 못했다"고 항소이유서에서 주장했습니다.배우자를 지속해서 보호해왔고 적극적으로 가해하진 않은 점을 고려하면 1심 형이 너무 무겁다는 주장도 폈습니다.반면 검찰 측은 항소이유서에서 "피해자의 고통을 고려해야 하고, 현재까지도 반성하지 않는 점을 고려하면 1심 형이 너무 가볍다"라며 구형량과 같은 무기징역을 선고해야 한다고 항변했습니다.재판부는 내달 25일 공판을 한 차례 더 열어 피해자 유족 등의 진술을 들어보고 가능하면 변론을 종결할 방침입니다.A 씨는 작년 11월 아내가 전신이 오물에 오염되고 감염과 욕창으로 피부 괴사까지 진행됐는데도 보호 조치를 하지 않아 죽음에 이르게 한 혐의로 12월 재판에 넘겨졌습니다.그는 그해 8월부터 아내가 공황장애와 우울증으로 거동이 불편해졌는데도 3개월간 사실상 방임한 것으로 조사됐습니다.이후 11월 17일 "아내의 의식이 혼미하다"며 119에 신고했고, A 씨 아내는 이튿날 병원에서 치료받던 중 숨졌습니다.A 씨는 방임을 의심한 병원 측의 신고로 경찰에 긴급 체포됐습니다.그는 법정에서 "아내에게 구호가 필요한지 몰랐다"며 혐의를 부인했으나 1심을 맡은 군사법원은 유죄를 인정하고 지난달 징역 30년을 선고했습니다.1심은 A 씨가 아내를 부양하는 게 힘들다는 이유로 일부러 병원에 데려가지 않았다며 살인의 미필적 고의가 있었다고 판단했습니다.A 씨는 1심 선고 후 전역해 민간인 신분이 됐습니다.(사진=연합뉴스)