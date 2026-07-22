미·이란 충돌 격화에 홍해 봉쇄 위협까지…국제유가 2%↑

21일(현지시간) 미국과 이란의 군사 충돌이 격화하는 가운데 예멘의 친이란 무장세력 후티 반군의 홍해 봉쇄 위협까지 겹치면서 국제유가는 상승세를 이어갔습니다.



이날 ICE 선물거래소에서 9월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 91.01달러로 전장보다 2.01% 상승했습니다.



뉴욕상업거래소에서 8월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가도 배럴당 84.91달러로 전장보다 2.02% 올랐습니다.



종가 기준 브렌트유는 지난 6월 10일 이후, WTI는 6월 11일 이후 최고치입니다.



중동 지역의 지정학적 위험이 동시다발적으로 커진 점이 유가를 끌어올렸습니다.



미국의 이란 공습에 이어 이란이 바레인·쿠웨이트·요르단 내 미군 시설을 보복 공격하고, 호르무즈 해협 인근에서 유조선 피격이 이어지면서 긴장이 고조됐습니다.



여기에 후티 반군이 홍해에서 사우디아라비아에 대한 해상 봉쇄를 선언하면서 아시아로 향하던 사우디산 원유를 실은 선박 두 척이 홍해에서 회항하는 등 물류 차질도 현실화했습니다.



중동 밖에서도 공급 악재가 더해졌습니다.



지난 19일 러시아 남부에 있는 카스피해 송유관 컨소시엄 터미널이 우크라이나의 드론 공격을 받아 카자흐스탄산 원유 선적이 중단됐습니다.



에너지 컨설팅업체 겔버 앤 어소시에이츠는 "이번 상승은 당장 원유 공급량이 줄어든 것보다는 홍해 통항 불안과 사우디의 아시아 수출 불확실성이 시장에 반영된 결과"라고 분석했습니다.