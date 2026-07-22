뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

압구정 아파트서 화재…'중국산 로봇청소기' 발화?

유수환 기자
작성 2026.07.22 06:30 조회수
PIP 닫기
<앵커>

어제(21일) 오전 서울 압구정 한양아파트에서 불이 나 주민 20여 명이 급히 대피했습니다. 중국산 로봇청소기에서 갑자기 불꽃이 튀었다는 진술이 나왔습니다.

유수환 기자입니다.

<기자>

아파트 창문으로 불길과 연기가 쉴 새 없이 새어 나옵니다.

창밖으로 파편 조각이 연기와 함께 튀어나옵니다.

어제 오전 10시 반쯤, 서울 강남구 압구정동 한양아파트에서 불이 났습니다.

이 불로 주민 20여 명이 인근 경로당으로 급히 대피했고, 70대 여성이 연기를 흡입해 어지럼증을 호소했지만 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.

소방당국은 차량 36대와 인력 133명을 투입해 신고 20분 만에 큰 불길을 잡고, 낮 12시 4분 불을 완전히 껐습니다.

아파트 주민 3명이 소방대원에 의해 구조되기도 했습니다.

[아파트 경비원 : 제가 신고 다 했죠. 외국인 (가사) 도우미가 울면서 뛰어 내려오더라고요. 뛰어 올라갔지요. '펑' 터지고 검은 연기가 확 나오더라고요, 안방에서. 연기가 자욱해서 소화기를 쓰고 그럴 단계가 아니었어요.]

불이 난 집 안에는 가사 도우미 혼자 있었던 것으로 전해졌습니다.

경찰과 소방당국은 "중국산 로봇청소기에서 갑자기 불꽃이 튀었다"는 진술을 확보한 것으로 알려졌는데, "발화 지점과 화재 원인을 아직까지는 단정할 수 없다"고 설명했습니다.

[강남소방서 화재조사관 : (집 안에) 로봇 청소기 있어요. (화재 원인은) 조사해 봐야 해요.]

[아파트 주민 : (로봇 청소기) 아까 들고 가던데요. 경찰이 로봇 청소기 들고 가는 것 같더라고요.]

소방당국은 가전제품에서 전기적 요인으로 불이 났을 가능성을 염두에 두고 현장감식 등을 통해 정확한 화재 원인을 규명할 방침입니다.

(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 김윤성, 화면제공 : 서울 강남소방서)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
유수환 기자 사진
유수환 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지