"핵 시설 지역 곧 타격…홍해 봉쇄, 미국이 처리"

<앵커>



트럼프 대통령이 이란의 지하 핵시설이 있는 것으로 알려진 이른바 곡괭이산을 조만간 타격할 거라고 경고했습니다. 후티 반군이 홍해를 봉쇄하면 미국이 처리하겠다고도 말했습니다.



워싱턴에서 전병남 특파원입니다.



<기자>



도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 미국과의 만남을 필사적으로 원하고 있지만, 의미 있는 협상 준비 전까지는 관심이 없다고 말했습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 그들(이란)은 심각한 타격을 입고 있기 때문에 필사적으로 만나서 이 상황을 끝내고 싶어 합니다. 하지만 의미 있는 만남이 준비되기 전까지는 우린 관심조차 없습니다.]



우리시간 오늘(22일) 새벽 조제프 아운 레바논 대통령과의 회담 전 발언인데, 호르무즈·핵 문제에서 만족할 만한 양보안을 내놓으라는 이란 압박 메시지로 해석됩니다.



트럼프는 또 대이란 해상 봉쇄도 완전하게 가동되고 있고 군사작전 역시 끝나지 않았다면서, 지하 핵시설 구축 추정지에 대한 추가 타격을 예고했습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 우리는 그(핵) 시설을 타격할 것입니다. 이란이 핵무기 생각을 조금이라도 하는 곳이라면 어디든 아주 강력하게 타격할 것입니다.]



또 만약 후티 반군이 홍해를 봉쇄한다면 '처리'하겠다고 경고했습니다.



앞서 후티 반군은 사우디에 대한 해상 봉쇄를 발표했고, 이에 따른 국제 유가 급등 우려가 확산하고 있습니다.



피트 헤그세스 국방장관은 이란의 핵무장 가능성을 강조하며, 북한 사례까지 꺼냈습니다.



[피트 헤그세스/미 국방장관 : 47년 동안 그들(이란)은 북한이 했던 것처럼 재래식 능력을 구축해 왔습니다. 기억하세요. 그것이 북한이 (핵)폭탄을 만들어낸 방식입니다.]



이런 가운데 워싱턴포스트는 "이란전 장기화로 미국 국방예산 고갈 우려가 커지고 있다"며 "일부 핵심 예산 항목은 몇 주 안에 소진될 전망"이라고 보도했습니다.



백악관이 추가 예산 지원을 요청했지만 의회 처리가 교착되면서, 예산 부담이 가중되고 있는 것입니다.



이런 상황에서 피트 헤그세스 국방장관과 덴 케인 합참의장은 상원 세출위원회 청문회에 출석해 조속한 관련 예산 지원을 요청했습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 정용화, 디자인 : 심수현)