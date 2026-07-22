1. 국수본 동시 압수수색…전 형사과장 영장 기각



장윤기 사건 부실수사 의혹을 수사하는 검찰과 경찰이 동시에 경찰청 국가수사본부를 압수수색 했습니다. 부실수사 의혹이 불거진 전 광산경찰서 형사과장에 대한 구속 영장은 어젯(21일)밤 기각됐습니다.



2. 수위 상승에 골프장 범람…오전까지 중부에 집중호우



경기 북부에 폭우가 쏟아지며 임진강 일대에 홍수경보가 내려졌고, 인근 골프장에 강물이 범람했습니다. 지금은 경기남부와 충남 일부에 호우특보가 내려진 가운데 오전까지 중부 내륙과 전북 서부를 중심으로 100mm 이상의 강한 비가 내리겠습니다.



3. 큰 불길은 잡았지만…'대피령' 해제에도 불안 여전



인천 쿠팡 물류센터 화재가 닷새째 이어지고 있습니다. 일부 주민들은 주민 대피령이 해제된 이후에도 대피소 생활을 이어가고 있습니다.



4. "홍해 봉쇄하면 미가 처리"…"사우디항 이용시 표적"



트럼프 미국 대통령이 후티 반군이 홍해를 봉쇄한다면 미국이 처리할 것이라며 대응 의지를 천명했습니다. 후티 반군 측은 사우디 항구를 이용하면 어디서든 표적이 될 것이라고 경고했습니다.