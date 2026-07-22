어벤져스, 7년 만에 돌아온다…새 시리즈 예고편 봤더니

7년 만에 돌아오는 새 어벤져스 시리즈 '어벤져스: 둠스데이'의 예고편이 공개돼 주목을 받았습니다.



'캡틴 아메리카' 스티브 로저스 등 마블의 히어로들이 차례로 등장해 눈길을 끌었습니다.



어제(21일) 새벽 공개된 어벤져스 둠스데이의 예고편입니다.



인류를 위협할 미지의 존재를 암시하며 긴장감을 끌어올리고, 토르와 로키, 판타스틱4와 샹치 등 그동안 마블 영화에 등장했던 히어로들이 차례로 모습을 드러내는데요.



특히 캡틴 아메리카 스티브 로저스가 토르의 망치 묠니르를 드는 장면이 영화 팬들의 심장을 뛰게 했습니다.



오는 12월 개봉 예정인 어벤져스 둠스데이는 아이언맨으로 사랑받은 로버트 다우니 주니어가 악당 닥터 둠으로 등장한다고 해 일찌감치 주목을 받았는데요.



어벤져스 시리즈를 연출한 루소 형제가 연출을 맡아 기대를 모으고 있습니다.



(화면출처 : Marvel Korea)