"한달 전 버려져" 20km 따라오더니…가슴 뭉클한 근황

마지막은 가슴 뭉클한 사연이네요.



네, 지난달 충남 공주를 지나 해남으로 향하던 국토대장정 참가자들이 털이 엉킨 유기견 한 마리를 만났습니다.



강아지는 일행이 길을 떠나자 뒤를 따라오기 시작했는데요.



잠시 따라오다 말겠지 했지만, 무더위에 지칠 때면 논에 들어가 몸을 식혀가며 약 20km를 쉬지 않고 함께 걸었습니다.



갈림길에서는 사람들이 올 때까지 기다렸고, 일행이 쉬는 동안에도 곁을 떠나지 않았는데요.



마을 주민들은 "한 달 전 누군가 버리고 간 개"라고 전했습니다.



참가자들은 그제야 강아지가 필사적으로 사람을 따라온 이유를 알게 됐고, 결국 119에 도움을 요청했는데요.



강아지는 공주시 유기동물보호센터로 옮겨졌고, 공주에서 만났다는 뜻에서 '공주'라는 이름도 얻게 됐지만 보호 공고 기간이 끝나면 안락사 대상이 될 수도 있는 상황이었습니다.



이런 사연이 온라인에 알려지자 "공주를 살려달라"는 구조 요청이 잇따랐고, 결국 개인 구조자의 도움으로 무사히 보호소를 나오게 됐는데요.



현재 공주는 평생 함께할 새로운 가족을 기다리고 있습니다.



(화면출처 : 인스타그램 @lucky.over_s2)