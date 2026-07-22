출차 막고 사라진 운전자…상가 주차장서 무개념 행동

주차 등록을 깜빡한 운전자가 출차로를 막아놓은 채 주차 확인을 받으러 갔단 소식인데, 뒤차들 오래 기다렸겠어요.



네, 최근 온라인 커뮤니티에 '대형 상가 주차장에서 생긴 일'이라는 제목의 사진과 글이 올라왔습니다.



사진을 보면 검은색 승용차 한 대가 출차 정산소 앞을 가로막고 있고, 뒤로 차량들이 길게 줄지어 서 있는데요.



제보자에 따르면 차주는 영화를 본 뒤 주차 등록을 하지 않았다는 사실을 뒤늦게 깨닫고 차량을 그대로 둔 채 다시 건물 안으로 올라갔다고 합니다.



그사이 뒤따르던 차량들은 꼼짝없이 출차를 기다려야 했는데요.



차주는 돌아오는 길에 밀려 있는 차량들을 보고서야 상황의 심각성을 느꼈는지 허겁지겁 뛰어왔다는데요.



사연을 접한 누리꾼들은 "저런 사람 꽤 있다" "이기주의의 끝판왕"이라며 비판을 쏟아냈습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티 '보배드림')