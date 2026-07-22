"살려달라" 뛰어온 엄마…창백한 아기 구한 남성 정체

6개월 아기가 놀이터에서 목에 사탕껍질이 걸려 숨을 쉬지 못하는 일이 있었습니다.



위험한 상황에서 마침 그 놀이터에 있던 현직 경찰관이 신속한 응급처치로 아이를 구했습니다.



아이를 구한 사람, 서울광진경찰서 소속 이대현 경사입니다.



퇴근 후 자녀들과 시간을 보내던 중 '도와달라', '살려달라'는 다급한 목소리를 들었습니다.



한 어머니가 얼굴이 창백해진 생후 6개월 아기를 안고 뛰어오고 있던 건데요.



아기는 숨도 못 쉬고 울음조차 내지 못하는 상태였습니다.



기도가 막힌 상황인 걸 직감한 이 경사는 즉시 아기를 넘겨받아 하임리히법을 실시했고, 동시에 주변 시민들에게 119 신고를 요청했습니다.



약 1분간 응급처치를 이어간 끝에 아기는 울음을 터뜨리며 다시 호흡하기 시작했는데요.



사탕껍질이 아이의 기도를 막고 있던 거죠.



하임리히법은 연령에 따라 방법이 다른데요.



1세 미만 영아의 경우 머리와 목을 안정적으로 지지한 상태에서 등을 두드리는 처치와 가슴 압박을 반복해야 하는데요.



이대현 경사님, 기억하겠습니다. 고맙습니다.



(화면출처 : 유튜브 서울경찰)