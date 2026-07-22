[날씨] 중부 중심 강한 장맛비…수도권 제외 폭염특보

오늘(22일)도 중부지방 중심으로 장맛비가 이어지겠습니다.



특히 새벽부터 아침 사이에는 경기 남부와 강원 남부, 충청 북부에 강한 비가 내리는 곳이 있겠는데요.



이들 지역에 많게는 80mm 이상이 더 쏟아지겠고, 그 밖의 중부 지방에도 최고 60mm의 비가 예상됩니다.



오늘은 비가 소강상태를 보일 때도 많겠습니다.



한편 수도권을 제외한 전국 대부분 지역으로 폭염 특보가 확대됐습니다.



이들 지역은 체감 온도가 33도를 웃도는 무더위가 나타나겠습니다.



자세한 기온 보시면 밤사이에도 대부분 지역에서 열대야가 나타나겠고요.



오늘은 낮 기온 서울도 30도까지 오르겠고 강릉 33도, 대구는 35도까지 오르겠습니다.



주말까지 중부지방을 중심으로 장맛비가 내렸다 그치기를 반복하겠습니다.



이미 많은 비가 내려서 지반이 약해져 있기 때문에 추가 산사태 피해 없도록 각별히 주의하셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)