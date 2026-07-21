뉴욕증시, 반도체주 저가 매수에 상승 출발

▲ 뉴욕증권거래소

뉴욕증시의 3대 주가지수는 반도체주를 중심으로 저가 매수세가 유입되며 상승 출발했습니다.21일(현지시간) 오전 10시 51분 현재 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 115.72포인트(0.22%) 상승한 51,954.98을 기록했습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장 대비 26.75포인트(0.36%) 오른 7,470.03, 나스닥 종합지수는 전장보다 181.33포인트(0.71%) 상승한 25,689.40을 가리켰습니다.반도체주를 중심으로 저가 매수세가 유입되면서 증시가 강세를 보였습니다.마이크론테크놀러지와 인텔은 8.18%, 5.86% 상승했고 마벨 테크놀로지도 5.53% 올랐습니다.필라델피아 반도체 지수도 3.66% 상승했습니다.시장 참가자들은 이번 주로 예정된 알파벳과 인텔의 실적 발표를 주시하고 있습니다.반면 도널드 트럼프 미국 대통령이 이번 주 후반에 수십 개 국가를 대상으로 관세를 부과할 것이라는 보도는 증시 상단을 제한했습니다.트럼프 대통령이 2025년 4월 해방의 날 발표 이후 시행됐던 상호관세를 올해 초 연방대법원이 무효로 한 뒤 나온 10% 글로벌 관세가 오는 24일 만료되는 데, 이를 대체하려는 조칩니다.또 예멘 후티 반군은 전날 사우디아라비아에 대해 즉시 해상을 봉쇄한다고 밝힌 데 이어 이날은 사우디 모든 항구에서 선박 화물 선적 및 하역을 금지한다고 언급한 점도 증시 상단에 부담이 됐습니다.B. 라일리웰스는 아트 호건 수석 시장 전략가는 "투자자들은 강한 실적과 계속되는 이란과의 전쟁을 저울질해야 한다"면서 "이 줄다리기를 끝내기 위해서는 알파벳과 같은 하이퍼 스케일러들이 자본지출 계획을 계속 유지하겠다는 점을 재확인하는 발언이 필요하며 이는 반도체 종목의 지지선을 형성해줄 가능성이 크다"고 설명했습니다.업종별로 살펴보면 기술, 에너지 등은 강세를, 기초 소비재, 유틸리티 등은 약세를 나타냈습니다.스카치테이프, 포스트잇 등으로 유명한 3M은 2분기 실적과 실적 가이던스 모두 예상을 웃돌면서 주가가 9.33% 올랐습니다.AI 클라우드 기업인 네비우스 그룹 주가는 7.97% 올랐습니다.엔비디아가 네비우스 그룹의 지분 9.3%를 보유하고 있다고 공시한 것이 영향을 미쳤습니다.제너럴모터스(GM)는 2분기 실적에 힘입어 주가가 3.44% 올랐습니다.GM의 2분기 주당순이익(EPS)과 매출은 각각 3.57달러와 480억 3천만 달러로 이는 시장 예상치 3.20달러와 470억 1천만 달러를 모두 상회했습니다.유럽증시도 대체로 강세를 나타냈습니다.유로스톡스50 지수는 전장 대비 0.24% 오른 6,242.07에 거래 중입니다.영국 FTSE100 지수와 독일 DAX지수는 각각 0.24%, 0.12% 상승했고 프랑스 CAC40 지수는 0.11% 내렸습니다.국제 유가는 상승세를 나타냈습니다.같은 시각 근월물인 2026년 8월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 2.41% 오른 배럴당 85.24달러를 기록 중입니다.