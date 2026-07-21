장동혁 측, '선관위 특검' 잠정 합의에 "반대 아냐…모호성 지적한 것"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 21일 국회에서 열린 의원총회에 입장하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 민주당과 잠정 합의한 선거관리위원회 특검법안 내용과 관련해 우려되는 부분을 지적했습니다.장 대표는 오늘 오후 비공개 의원총회에서 김석기, 박대출, 성일종 의원 등이 발언을 마친 다음 잠정 합의한 특검과 관련한 자신의 생각을 의원들 앞에서 밝혔습니다.장 대표는 수사 범위가 명기돼 있지 않는 점 등을 거론하며 추인을 미룬 다움 민주당과 재협상을 통해 수사 범위를 좀 더 확실하게 정하자고 제안했습니다.장 대표 측은 SBS에 "특검이 추후 수사를 할 때 모호함이 없도록 하자는 취지의 발언이었다"며 "정점식 원내대표가 잠정 합의해 온 특검안 자체에 대해 반대하는 것은 아니다"라고 말했습니다.국민의힘 지도부의 한 인사는 "특검 합의는 분명 잘 된 것"이라며 "수사 범위를 구체적으로 명시를 해야 한다는 의견이 나온 것일뿐"이라고 말했습니다.국민의힘의 일부 강성 지지층은 야당 추천 특검을 관철시키지 못한 것에 대한 불만을 온라인상에서 제기하고 있습니다.(사진=연합뉴스)