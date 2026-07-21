장동혁 측, '선관위 특검' 잠정 합의에 "반대 아냐…모호성 지적한 것"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 21일 국회에서 열린 의원총회에 입장하고 있다.
국민의힘 장동혁 대표가 민주당과 잠정 합의한 선거관리위원회 특검법안 내용과 관련해 우려되는 부분을 지적했습니다.
장 대표는 오늘 오후 비공개 의원총회에서 김석기, 박대출, 성일종 의원 등이 발언을 마친 다음 잠정 합의한 특검과 관련한 자신의 생각을 의원들 앞에서 밝혔습니다.
장 대표는 수사 범위가 명기돼 있지 않는 점 등을 거론하며 추인을 미룬 다움 민주당과 재협상을 통해 수사 범위를 좀 더 확실하게 정하자고 제안했습니다.
장 대표 측은 SBS에 "특검이 추후 수사를 할 때 모호함이 없도록 하자는 취지의 발언이었다"며 "정점식 원내대표가 잠정 합의해 온 특검안 자체에 대해 반대하는 것은 아니다"라고 말했습니다.
국민의힘 지도부의 한 인사는 "특검 합의는 분명 잘 된 것"이라며 "수사 범위를 구체적으로 명시를 해야 한다는 의견이 나온 것일뿐"이라고 말했습니다.
국민의힘의 일부 강성 지지층은 야당 추천 특검을 관철시키지 못한 것에 대한 불만을 온라인상에서 제기하고 있습니다.
(사진=연합뉴스)
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