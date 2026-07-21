[날씨/XR] 중부 호우, 남부 폭염…'극과 극' 날씨

오늘(21일)도 중부와 남부의 날씨가 사뭇 달랐습니다.



중부는 호우가 쏟아진 반면 남부 지방은 폭염이 기승을 부렸는데요.



오늘도 중부 지방에는 정체 전선이 걸려 있고요, 북태평양 고기압은 조금 더 세력을 확장하면서 남부 지방을 뒤덮고 있습니다.



이 북태평양 고기압이 정체 전선을 북한 쪽으로 밀어 올리면 장마가 끝나는 건데요.



이번 주까지는 중부 지방에 정체 전선이 오르내릴 것으로 보여서 장맛비가 내렸다 그치기를 반복하겠습니다.



특히 내일 새벽부터 아침 사이에는 강원 남부와 경기 남부 충청 북부에 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



이들 지역에 많게는 80mm 이상의 큰비가 쏟아지겠고요, 그 밖의 중부 지방에도 최고 60mm의 비가 내릴 텐데 내일은 비가 소강상태를 보일 때가 더 많겠습니다.



한편 수도권을 제외한 전국 대부분 지역으로는 폭염특보가 확대됐습니다.



내일 특히 영남 지방은 포항의 낮 기온이 37도까지 오르겠습니다.



밤사이에도 열기가 식지 못하면서 열대야가 대부분 지역에서 나타나겠고요, 내일은 서울도 낮 기온이 30도까지 오르겠고, 대구는 35도까지 오르겠습니다.



주말까지 중부 지방에는 장맛비가 강약을 반복하며 이어지겠습니다.



이미 중부 지방에는 많은 비가 내려서 지반이 약해져 있는 만큼 추가 산사태 피해 없도록 각별히 주의하셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)