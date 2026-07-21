뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

황인범, 포르투 입단…"모든 걸 쏟아붓겠다"

이정찬 기자
작성 2026.07.21 21:20 조회수
PIP 닫기
축구대표팀의 중원 사령관 황인범 선수가, 포르투갈 명문 포르투에 입단했습니다.

황인범 선수는 모든 걸 쏟아붓겠다고 다짐했습니다.

포르투 구단은 오늘(21일) "네덜란드 페예노르트에서 황인범을 영입했다"며 "계약 기간은 최대 4년, 등번호는 16번"이라고 밝혔습니다.

[황인범/포르투 미드필더 : 포르투라는 도시가 한국에서도 굉장히 예쁘고 로맨틱한 도시로 유명한 걸로 알고 있는데 많은 분들이 찾아와 주셔서 응원해 주셨으면 좋겠습니다.]

포르투는 지난 시즌을 포함해 자국 리그에서 31차례 정상에 올랐고, 무리뉴 감독이 이끌던 2004년엔 챔피언스리그 우승을 차지한 명문 구단입니다.

황인범은 곧바로 다음 달 막을 올리는 새 시즌 준비에 돌입했습니다.

[황인범/포르투 미드필더 : 경기장에선 언제나 모든 걸 쏟아붓겠습니다. 매 경기 모든 훈련에서 제 한계를 뛰어넘고 싶습니다.]

(영상편집 : 박정삼, 디자인 : 김한길)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지