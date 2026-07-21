국수본 '동시' 압수수색…검경 '수사 주도권' 경쟁

<앵커>



장윤기 사건과 관련해 경찰 수사의 컨트롤 타워인 국가수사본부까지 수사 대상에 올랐습니다. 장윤기의 살인사건과 성범죄 사건을 분리한 건, 국수본 지시에 따른 것이라는 광산서 관계자의 진술도 있었습니다. 검찰과 경찰은 오늘(21일) 국수본을 동시에 압수수색하며 주도권 경쟁에 나섰습니다.



보도에 신용일 기자입니다.



<기자>



오늘 새벽 6시 15분쯤 경찰청 국가수사본부에 광주지검 수사팀이 들이닥쳤습니다.



압수수색 대상은 국수본 강력범죄수사과와 여성청소년범죄수사과 사무실 등이었습니다.



오늘 압수수색은 여고생 살해범 장윤기에 대한 부실수사 의혹과 관련해 경찰수사라인 지휘부가 개입했는지 등을 확인하기 위한 차원에서 이뤄졌습니다.



검찰은 장윤기에게 강간 살인보다 형이 가벼운 일반 살인 혐의를 적용하는 과정에서 경찰청 윗선이 관여한 건 아닌지 의심하고 있습니다.



검찰 압수수색 착수 1시간 뒤인 오전 7시 30분쯤엔 경찰 특별수사단이 같은 장소에 대한 압수수색에 돌입했습니다.



다만, 경찰은 먼저 압수수색을 시작한 검찰의 집행 상황을 지켜본 뒤에 영장을 집행한 걸로 알려졌습니다.



검찰과 경찰이 적용한 혐의는 서로 다르지만, 사실상 범죄 사실이 같고 압수 대상도 겹치는데도, 동시에 같은 장소를 압수수색 한 건 매우 이례적입니다.



최근 장윤기의 살인 혐의와 성범죄 혐의를 분리해 수사하라는 지시가 국수본 차원에서 내려왔다는 진술이 수사팀 관계자들로부터 나오면서 검경이 수사 주도권을 잡기 위한 경쟁에 본격적으로 나섰다는 분석이 나옵니다.



두 수사기관의 미묘한 신경전도 감지됩니다.



경찰 측은 출근도 하기 전에 관공서를 압수수색했다며 국가 기관에 대한 최소한의 존중이 없다고 검찰을 비판했지만, 검찰 측은 국수본에서 꾸린 특별수사단이 국수본을 압수수색하는 것 자체가 상식에 맞지 않는 것이라고 맞섰습니다.



(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 박춘배, 디자인 : 강윤정)