뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이란, 프랑스 외교관 2명 억류 뒤 석방…"가혹행위 당했다"

김민표 기자
작성 2026.07.21 17:39 조회수
장노엘 바로 프랑스 외무장관
▲ 장노엘 바로 프랑스 외무장관

이란 주재 프랑스 외교관 2명이 현지 보안당국에 수 시간 억류됐다가 풀려났다고 장노엘 바로 프랑스 외무장관이 20일(현지시간) 밝혔습니다.

바로 장관은 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 "일요일(19일) 저녁 프랑스 대사관 직원 두 명이 이란 보안 당국에 의해 외교관 면책특권을 명백히 침해하는 매우 심각한 협박 행위를 당했다"고 밝혔습니다.

그는 "이들은 아무런 이유 없이 수 시간 동안 억류돼 심문받았고, 한 명은 신체적 가혹행위까지 당했다"고 비판했습니다.

그러면서 억류됐던 외교관들이 풀려나 대사관에서 보호받고 있으며 곧 프랑스로 귀국할 예정이라고 덧붙였습니다.

바로 장관은 "이번 공격은 특히 두 직원이 이란 예술가·과학자 등 시민사회를 지원하는 프로그램 담당자라는 점에서 더 충격적"이라며 아바스 아라그치 이란 외무장관에게 "이처럼 심각하고 용납할 수 없는 공격은 절대 묵과할 수 없다"고 항의했다고 밝혔습니다.

이번 외교관 억류는 이란이 프랑스인 2명을 간첩 혐의로 약 4년간 억류하다 올해 4월 초 완전히 풀어준 지 3개월 만에 벌어졌습니다.

바로 장관은 지난주 이란이 핵 프로그램이나 역내 불안정을 초래하는 활동을 중단하지 않는 한 유럽의 대이란 제재는 해제되지 않을 것이라며 이란 측의 태도 변화를 촉구한 바 있습니다.

(사진=게티이미지코리아)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지