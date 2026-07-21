[D리포트] '다음달 영업 재개' 약속한 홈플러스…납품업체 진퇴양난

홈플러스는 지난 13일부터 전국 점포의 영업을 중단했지만, 매장 안에는 아직 장사를 이어가고 있는 입점 업체들이 적지 않습니다.



회생법원이 오늘(21일) 홈플러스 회생 절차를 다시 진행하기로 결정하면서 기대감이 생겼습니다.



[(분위기는 좋아졌어요?) 고객님들이 엄청 좋아해요. 분위기 확 달라졌지. 나갈 판인데 (상품) 다 안 싸고 있잖아요.]



하지만 다음 달 영업 재개를 앞두고 텅 빈 매대를 채워야 할 납품업체들은 온도차가 큽니다.



의류업체 대표 김 모 씨는 홈플러스와 함께 단독 기획한 의류 10억 원어치를 납품하지 못한 채 그대로 떠안고 있습니다.



[홈플러스 납품업체 대표 : 올 여름 출고 예정이었던 상품이었어요.]



올 상반기 납품 대금 6억 원도 받지 못했습니다.



홈플러스가 영업이 정상화돼야 미수금을 받을 수 있겠다 싶으면서도, 추가로 납품해도 될지 마음이 복잡합니다.



[홈플러스 납품업체 대표 : 신뢰가 거의 없는 상태지 않습니까? 미수금 일부를 지급하면서 뭐 어차피 홈플러스용으로 만들어 놓은 제품을 납품을 해달라고 하든가]



홈플러스 납품 중소 협력사의 평균 미정산금은 7억 7천4백만 원.



영업 재개를 추진하는 홈플러스가 납품업체의 신뢰를 어떻게 회복할지가 시급히 풀어야 할 과젭니다.



[이정희/중앙대 경제학과 교수 : 물건을 공급받아서 상품 경쟁력을 갖고 있어야 고객이 매장을 찾는 것이기 때문에 납품 업체 입점 업체들한테 신뢰감을 줄 수 있는 약속 같은 것들이 좀 이루어져야 정상으로 가동될 것이고 정상화돼야 매각도 조금 더 순조로울 수가 있겠죠.]



법원은 이르면 다음 달 말 관계인집회를 열어 수정 회생계획안에 대한 채권자 등의 동의를 받을 예정입니다.



(취재 : 채희선, 영상편집 : 김종태, VJ : 정한욱, 제작 : 디지털뉴스부)