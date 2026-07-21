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4천 원에 산 'NBA 전설' 체임벌린 재킷, 경매에서 1억 원에 낙찰

서대원 기자
작성 2026.07.21 17:10 조회수
1억2천만원에 낙찰된 윌트 체임벌린의 웜업 재킷
▲ 1억2천만원에 낙찰된 윌트 체임벌린의 웜업 재킷

한 소년이 구제 옷 가게에서 헐값에 산 미국 프로농구(NBA) 전설 윌트 체임벌린(1936~1999년)의 웜업 재킷이 경매에서 1억 원에 낙찰됐습니다.

AP통신은 10대 소년 퀸 브라운이 지난 1월 옷 가게에서 3달러(약 4천200원)를 주고 산 재킷이 소더비 경매에서 8만 9천600달러(약 1억 2천만 원)에 낙찰됐다고 보도했습니다.

이 소년은 미국 오리건주의 구제 옷 가게에서 체임벌린의 이름이 새겨진 LA 레이커스 재킷을 샀습니다.

구제 옷 가게에서 구입한 물건을 온라인에서 되팔아왔던 브라운은 온라인 검색을 시작해 이 재킷이 1972년 NBA 챔피언 결정전 당시 체임벌린이 입었던 것으로 확인했습니다.

브라운은 소셜 미디어에 이 재킷 사진을 올렸고, 소더비 측에서 연락을 해와 경매에 내놓게 됐습니다.

체임벌린 관련 용품이 경매에서 낙찰된 것은 처음이 아닙니다.

2023년에는 체임벌린이 1972년 챔피언 결정전 당시 입었던 경기용 유니폼이 490만 달러(약 68억 원)에 낙찰됐습니다.

1959년부터 1973년까지 리그에서 활약한 체임벌린은 1967년 필라델피아 세븐티식서스, 1972년 레이커스에서 우승 반지를 차지했습니다.

체임벌린은 필라델피아 소속이었던 1962년 뉴욕 닉스와 경기에서 100 득점을 기록했는데, 이 기록은 아직도 깨지지 않고 단일 경기 최다 득점으로 남아있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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