경기도, '경기미래투자공사'에 반도체 거점 8개 시 출자 추진

▲ 경기미래투자공사 TF 회의 주재하는 추미애 지사

추미애 경기도지사는 20일 '경기미래투자공사 설립 TF 전략회의'를 주재해 도내 반도체산업 거점 8개 시와 올 연말까지 공사 출자에 대한 업무협약(MOU)을 체결할 것을 주문했습니다.해당 기초지자체는 삼성전자와 SK하이닉스, 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업 등이 있는 수원, 용인, 화성, 평택, 이천, 안성, 오산, 성남 등입니다.반도체 산업 호황의 성과를 경기도 내 전략산업 투자로 연결하겠다는 취집니다.추 지사는 또 반도체 산업단지로 연결되는 송전선·송수관이 지나는 광주시 등도 출자에 동참하면 전력·용수 등 인프라 건설이 신속하게 이뤄질 것으로 기대했습니다.추 지사는 "경기미래투자공사 설립은 경기도 재정위기의 타개책이자 지속 가능한 성장을 이끌어낼 핵심 동력"이라고 강조하고 속도감 있는 추진을 당부했습니다.경기미래투자공사는 반도체·AI 등 전략산업 투자를 위한 정책금융 공공기관으로 추 지사의 공약 사업입니다.경기도는 TF 가동을 시작으로 기관 설립 타당성 검토와 심의, 조례 제정 등 행정절차를 거쳐 내년 하반기 경기미래투자공사를 설립할 계획입니다.지난 6일 구성된 TF는 총괄반과 펀드설립반 등 2개 반 10명 규모이며 경기도청 경제실·미래성장산업국·AI국 등 실국과 경기신용보증재단·경기도경제과학진흥원 등 산하기관이 참여하고 있습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)