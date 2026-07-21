'계엄령 놀이' 갑질한 전 공무원, 파면 불복 소청 기각

▲ 영장실질심사 마치고 나오는 '갑질 의혹' 양양군 공무원

환경미화원들을 상대로 이른바 '계엄령 놀이'를 하는 등 직장 내 갑질과 괴롭힘으로 파면 처분을 받은 전 양양군 공무원이 이에 불복해 제기한 소청이 기각됐습니다.오늘(21일) 강원도에 따르면 도 소청심사위원회는 지난 20일 전 양양군 소속 7급 운전직 공무원 40대 A 씨가 파면 처분에 불복해 청구한 소청을 기각했습니다.소청심사위원회는 징계 처분의 적법성과 타당성 등을 심사해 청구를 기각하거나, 이유가 있다고 판단할 경우 처분을 취소하거나 변경할 수 있습니다.이에 따라 지난 4월 강원도 징계위원회 의결을 거쳐 양양군이 집행한 A 씨의 파면 처분은 그대로 유지됐습니다.파면은 공무원 징계 중 가장 무거운 처분으로 퇴직금 일부가 삭감됩니다.다만 소청 심사 결과에도 불복할 경우 행정소송을 제기할 수도 있는 것으로 알려졌습니다.A 씨는 자신의 지휘를 받던 20대 환경미화원 3명(공무직 1명·기간제 2명)을 상대로 지난해 7월부터 11월까지 강요와 폭행, 협박, 모욕 등 직장 내 갑질과 괴롭힘을 가한 혐의로 재판받고 있습니다.공소사실에 따르면 A 씨는 사소한 불만을 이유로 쓰레기 수거 차량을 일부러 먼 곳에 세워 피해자들이 차량을 따라 뛰게 하거나 고의로 천천히 운행해 업무를 지연시키는 등 위력을 행사한 혐의를 받습니다.또 자신이 보유한 주식 가격이 하락하자 "주가가 원하는 가격이 될 때까지 비상계엄을 선포한다", "말을 듣지 않으면 제물로 바쳐 밟겠다"는 취지로 말하는 등 이른바 '계엄령 놀이'를 한 것으로 조사됐습니다.피해자들을 바닥에 엎드리게 한 뒤 다른 피해자들에게 발로 밟도록 지시하는 이른바 '멍석말이'를 강요하고, "주가 상승을 위해 빨간 속옷을 입어야 한다"며 속옷 착용 여부를 강제로 확인하거나 "주식을 사지 않아 주가가 오르지 않는다"며 주식 매수를 강요한 혐의도 있습니다.이 밖에도 담배꽁초를 던지거나 비비탄총을 쏘는 등 다양한 방법으로 수십 차례 피해자들을 폭행하거나 모욕한 것으로 조사됐습니다.1심을 맡은 춘천지법 속초지원은 피고인이 범행을 자백하고 있는 점 등에 비춰 공소사실 전부를 유죄로 판단해 징역 1년 8개월을 선고했습니다.이에 검찰과 A 씨 측은 모두 양형 부당을 이유로 항소했으며, 항소심 선고는 다음 달 13일 춘천지법 강릉지원에서 열릴 예정입니다.검찰은 항소심에서도 1심과 같은 징역 5년을 구형했습니다.A 씨는 재판 과정에서 자신의 혐의를 인정하고 여러 차례 반성문을 제출하는 등 선처를 호소하고 있지만, 피해자들은 엄벌을 탄원하고 있습니다.A 씨는 지난달 25일 열린 강요, 상습협박, 상습폭행, 모욕 혐의 사건 항소심 첫 공판이자 결심공판에서 자신의 직업을 "전직 공무원, 현재는 무직"이라고 밝혔으나, 파면 처분에는 불복해 소청 심사를 청구했습니다.(사진=연합뉴스)