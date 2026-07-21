추미애 경기지사, 반도체 장비업체 방문…"소부장과 동반 성장"

▲ 반도체 초격차 전략회의 주재하는 추미애 지사

추미애 경기도지사는 21일 반도체 인프라와 관련해 "전력과 용수, 교통 문제도 계속 챙기면서 소부장(소재·부품·장비)과 동반 성장할 수 있도록 하겠다"고 밝혔습니다.추 지사는 이날 화성시에 위치한 글로벌 반도체 장비업체 ASM의 혁신제조센터를 방문해 정명근 화성시장, 이영석 ASM코리아 대표이사, 도내 소부장(소재·부품·장비) 기업들과 간담회를 진행하며 이같이 말했습니다.ASM은 네덜란드 알메르에 본사를 두고 있는 세계 반도체 장비 10위권 내 기업입니다.추 지사는 "글로벌 초격차를 유지하기 위해서는 반도체 생태계 완성 전주기 구축이 빠르게 진행돼야 하는데 오늘 현장을 보니 국가와 도가 노력하면 기업이 이렇게 이른 시일 내에 우뚝 설 수 있다는 것을 느꼈다"고 밝혔습니다.이어 "초격차를 유지하면서 기업과 도민, 전 국민이 함께 기회를 누리는 선순환이 이뤄질 수 있는 환경을 행정 목표로 삼을 생각"이라고 말했습니다.이날 간담회에 참석한 소부장 기업들은 인력 채용의 어려움, 교통 인프라 부족, 중소기업에 대한 낮은 인식, 전력 확충 문제 등의 고충을 제기했습니다.추 지사는 취임 첫날인 이달 1일 첫 결재로 신속한 반도체 클러스터 조성과 기업 투자 지원체계 구축을 목표로 한 '반도체 초격차를 위한 K-반도체 혁신 대책'에 서명한 데 이어 이날 ASM 혁신제조센터를 찾아 반도체 장비업체의 투자·기술개발·공급망 현안 등도 챙기겠다는 의지를 나타냈습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)