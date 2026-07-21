[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● '올공 정치' 갑론을박
성한용/한겨레 선임기자
"장동혁, 국회에 지침 주는 건 잘하는 일…'올공'만 안 가면 돼"
"장동혁, 더 오른쪽으로 가고 있어…외연 확장은 중도 향해야"
허민/문화일보 전임기자
"장동혁, 올공 집회를 '굳히기'와 '뻗기' 같이 이룰 기회로 생각해"
"장동혁, 선관위 특검 추천 관련 지침…원내에 가이드라인 주고 있어"
"장동혁 사퇴론과 한동훈 복당론은 동전의 앞뒷면"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 장동혁 버티기에…성한용 "급성보다 만성질환 더 위험. 국힘이 딱 그래"
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