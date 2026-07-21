[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● '대통령 근저당' 논란
성한용/한겨레 선임기자
"국민의힘, 대통령 집 팔아도 비판 안 팔아도 비판"
"대통령 근저당 논란, 비판할 수 있어도 편법 거래는 아냐"
허민/문화일보 전임기자
"대통령 근저당 논란, 누가 봐도 잘못…편법적 요소 많아"
"대통령 근저당 논란, 정부 방침과 역행…유체 이탈적 행태"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 이 대통령 집 매매 놓고 성한용-허민 고성 공방…주영진 앵커도 긴장?
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