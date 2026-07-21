[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● "신천지 정치 개입"
성한용/한겨레 선임기자
"김민석, '신천지 정치 개입' 근거 밝혀야"
"정청래, 교묘하게 줄타기하고 있어…선명하게 얘기해야"
허민/문화일보 전임기자
"김민석, '신천지 정치 개입' 의혹만 제기…비겁해 보여"
"이 대통령, 보완수사권 등 주요 이슈에 줄타기하고 있어"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 신천지 공세에 정청래 "즉각 법적 조치"…성한용 "근거 밝혀야"
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